A Voltana è tutto pronto per la Motosalsicciata

A Voltana si scaldano i motori in vista di un evento che ad inizio primavera, nel più goliardico stile romagnolo, richiama nella maggiore frazione lughese tantissimi centauri e semplici appassionati delle due ruote e non solo. È la Motosalsicciata, la cui 21esima edizione andrà in scena da oggi a domenica (11-12-13 aprile) in piazza Unità e nel centro del paese. Una kermesse all’insegna delle moto, dello spettacolo e della gastronomia tradizionale, organizzata (con il patrocinio del Comune di Lugo – Delegazione di Voltana) da un affiatato gruppo di voltanesi e dintorni che si avvale del supporto di tanti volontari e di decine tra aziende ed attività commerciali. Si parte oggi dalle 18.30 alle 20.30 musica con dj Francesco e alle 21 andrà in scena lo spettacolo ‘Celebrity Stars’ Ladies and live band show (70-80-90-2000 hits). La kermesse prosegue domani con la Sagra della Salsiccia: dalle 11 alle 15 musica con i dj Febius e Goni. Alle 15.15 a salire sul palco sarà la voltanese Anna Sole Dalmonte, vincitrice dell’edizione 2024 dello Zecchino d’Oro. Alle 15.30 concerto delle Whisky Wives, cover band al femminile. Alle 19.30 raduno auto rally WRC Club Italia e alle 21.30 degli Harley Max, cover band che porta in tutta Italia l’energia dei concerti degli 883. Domenica alle 10 motoconcentrazione e raduno di auto americane ‘Romagna Boys’. Alle 10.30 partenza ‘Motogiro’ con sosta aperitivo alla Pasticceria dell’Arte a Lugo. Dalle 10 alle 14 musica con i dj Febius e Goni mentre alle 14.30 ad esibirsi con saranno i Musicanti di San Crispino. Alle 16.30 estrazione della lotteria (in collaborazione con ‘Moto Beat by Caponord’ Faenza e ‘Ma.Wi’ Moto Faenza). Da stasera sarà attivo un grande stand gastronomico che proporrà specialità a base di salsiccia, salumi e pasta al ragù. Non mancheranno esposizioni moto, auto americane, bancarelle e spazi per i piccoli. L’ingresso alla Motosalsicciata e a tutti gli spettacoli è gratuito.

lu.sca.