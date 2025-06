A Voltana musica e risate. Si parte con i Blue Quartet

Musica, arte e risate saranno protagoniste a Voltana nei primi quattro giovedì di luglio. Torna infatti la rassegna "Concerti in Villa… e non solo". Il cartellone prevede quattro serate di eventi dal vivo, con il filo conduttore dell’arte, visto che proprio dalla serata di giovedì 3 luglio sarà possibile visitare la mostra ’Presenze giovanili in una collezione romagnola’, realizzata da Carmine della Corte e Aldo Savini a partire dalla collezione di quest’ultimo. L’esposizione sarà allestita all’interno di Villa Cacciaguerra Ortolani e delle Scuderie (in piazza Unità 13 a Voltana) e resterà visitabile fino a giovedì 10 luglio, aperta al pubblico nelle serate dei concerti e su appuntamento, contattando il numero 0545’299555.

Il cartellone degli eventi dal vivo, curato per i primi tre appuntamenti da Michele Fenati, partirà il 3 luglio, a Villa Cacciaguerra Ortolani, con i Blue Quartet, formazione jazz formata da Mauro Pambianchi (vibrafono, marimba, percussioni), Claudio Castellari (sax), Marco Giolly Galavotti (batteria) e Vince Forlani (chitarra, basso) che propone un repertorio di brani originali e standard di genere etnico, latin e appunto jazz. Giovedì 10 luglio, sempre a Villa Ortolani, si passerà alla comicità romagnola di Gianni e Paolo Parmiani con il loro spettacolo antologico ’Bene, bravi... bis!’. L’incrollabile sodalizio artistico tra i due fratelli li ha portati, da molti anni, a sperimentare strade molto personali che abbracciano praticamente ogni espressione teatrale, con una profonda dedizione alla cultura romagnola e alla sua lingua.

Per la serata di giovedì 17 luglio la rassegna si sposterà nel parco del Centro Sociale Cà Vecchia, in piazza Teso Guerra 1, dove andrà in scena il concerto-spettacolo ’Se io fossi Gaber’, con Serena Bandoli (voce) e Fabrizio Tarroni (chitarra) per la regia di Silvia Rossetti, che ha curato anche l’adattamento drammaturgico di questo percorso tra monologhi e canzoni dello storico cantautore, per metterne in evidenza la sottigliezza di pensiero e l’attualità dei temi anche nell’epoca che viviamo oggi, della quale Gaber riesce ancora a rivelare con ironia tutte le tragiche e comiche contraddizioni. La selezione di brani e monologhi, curata da Bandoli e Rossetti, è frutto di un lavoro di ricerca nato da due punti di vista e due generazioni differenti. Lo spettacolo propone un percorso che tocca tutti gli estremi della produzione del cantautore. C’è la sua comicità, ma anche la sua arguzia, c’è leggerezza, ma c’è anche disillusione.

Il cartellone voltanese si concluderà giovedì 24 luglio al Santuario della Beata Vergine dell’Arginino, in via Comunetta 7, con un appuntamento de I Luoghi dello Spirito e del tempo, rassegna di musica popolare e musica colta curata dal Collegium Musicum Classense. ’Serenin’ sarà il viaggio musicale dall’Appennino al Mare intrapreso dal gruppo Enerbia, che mantiene ininterrotto il filo che unisce la musica colta e quella popolare nel paesaggio sonoro delle ’Quattro province’, ossia la zona montana di confine tra Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte, terra di strumenti come la piva, l’antica cornamusa dell’Appennino o l’oboe popolare chiamato piffero. Tutti i concerti iniziano alle 21, sono a offerta libera e si svolgeranno anche in caso di maltempo. Info: 0545/299555.