A Voltana si accendono gli alberi all’uncinetto

A Voltana, maggiore frazione lughese, entra nel vivo ‘VoltaNatale’. Dopo l’accensione delle luminarie e l’allestimento in piazza Unità (a cura della Nuova Associazione Culturale Ricreativa Voltanese) dell’albero e della casetta di Babbo Natale con presepe, oggi alle 17 ci sarà l’accensione dei tre alberi realizzati all’uncinetto dal gruppo de ‘Le Cucitrici’ (uno accanto alla stazione carburanti, uno sulla vecchia pesa e il terzo nel prato davanti alla chiesa), accompagnata dai canti (a cura dell’associazione musicale Doremi) dei bimbi della scuola primaria. A seguire, a cura de ‘Le Cucitrici’ e in collaborazione con il centro sociale Cà Vecchia, non mancherà un buffet. La successiva iniziativa è in venerdì alle 17 alla Casa del Bambino, con un ‘Laboratorio di Natale’ a cura di Eleonora Bonincontro. Sempre alla Casa del Bambino, sabato alle 16 ci sarà una performance dal titolo ‘Mirror’ e a seguire un laboratorio per grandi e piccini. Saranno inoltre presentati i ‘laboratori teatrali’ che partiranno a gennaio. Le iniziative di sabato sono a cura di Serena Radicioni e Simona Neri, operatrici teatrali della scuola teatro ‘La Bassa’. Lunedì 18 (ore 20 a Cà Vecchia), ‘Insieme tra le note di Natale’, a cura di ‘Doremi’, mentre mercoledì 20 alle 11, Villa Ortolani s’inaugurerà la mostra ‘DIsegni del Tempo’ , a cura di Mirco Villa e degli studenti della scuole di Voltana. Venerdì 22 (piazzale della chiesa alle 17) ‘Arriva Babbo Natale’ (‘nella nostra società multiculturale...ci troviamo attorno all’albero di Natale’) e allestimento del presepe in chiesa. Sabato 23 a Cà Vecchia (dalle 16 alle 18) ‘Deliziosi Pasticci’, laboratorio natalizio di cucina per bambini e ragazzi a cura di Eleonora Bonincontro. Domenica 24, a cura della Società Ginnastica Artistica Voltana, Babbo Natale consegnerà i regali a casa dei bambini. Alle 23.30 (chiesa di Voltana) andrà in scena ‘Il grande mistero della Natività...attraverso la semplicità dei bambini’, seguita dalla messa della notte di Natale. Infine il 6 gennaio alle 16 alla Casa del Bambino, festa della Befana, a cura di Eleonora Bonincontro e dei volontari della parrocchia.

Lu.Sca.