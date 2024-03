A volto coperto rapina 50 euro al bar e scappa

Cinquanta euro circa. E’ la somma rapinata ieri sera dopo le 20 da un malvivente in solitario in un bar di via Codronchi, alle porte del centro. Secondo gli elementi raccolti in prima battuta dalla polizia subito intervenuta sul posto con due Volanti, il malintenzionato, non armato ma a volto coperto, si è impossessato della modesta cifra e si è poi allontanato. Per portare a termine il suo proposito, sembra che l’uomo - sorpreso a rovistare nella cassa - abbia assestato una spinta alla barista avvicinatasi a lui: la donna non ha però riportato lesioni tanto che, perlomeno in prima battuta, non ha ritenuto di doversi fare visitare.

L’esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona - e di quelle limitrofe - potrà senza dubbio aiutare gli inquirenti a fare chiarezza sull’accaduto e sull’identità dell’uomo entrato in azione. La modesta entità del bottino e l’assenza di armi, fanno pensare a un colpo presumibilmente escogitato in maniera estemporanea: l’identificazione dell’autore in questi casi è sovente (ma non sempre) più semplice dato che talvolta si tratta di avventori del locale medesimo o comunque di qualcuno che conosce bene il posto.

In ogni modo, è possibile che nelle indagini vengano coinvolti anche gli investigatori dell’apposita sezione della squadra Mobile oltre a quelli della Scientifica.

Dell’accaduto è stato immediatamente avvisato il pm di turno Angela Scorza: scontata l’apertura di un fascicolo per l’ipotesi di reato di rapina al momento contro ignoti.