A Zattaglia apre ’Vieni via con me’ Mostra fotografica su erbe rare

Oggi, alle 15.30 presso il Centro Culturale ‘M. Guaducci’ di Zattaglia, sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Vieni con me’ su alcune erbe rare e poco conosciute della Vena del Gesso romagnola. L’affiancano l’esposizione degli elaborati realizzati dagli studenti degli Istituti Comprensivi O. Pazzi di Brisighella e G. Pascoli di Riolo Terme e Casola Valsenio e la presentazione del libro ‘Poveri ma belli’ di Ettore Contarini, dedicato ai fiori delle piante erbacee più comuni della Vena del Gesso.

L’iniziativa ha lo scopo di incentivare i ragazzi nella ricerca di particolarità del proprio territorio coinvolgendo tutte le materie di studio. Come, ad esempio un quadro particolare, un libro raro della biblioteca, uno scrittore locale, un musicista o una musica, un ultimo artigiano che svolge un mestiere che sta scomparendo, una figura storica del luogo, un aspetto paesaggistico particolare o un edificio antico poco noto. In sostanza qualunque cosa susciti la curiosità dei ragazzi e il loro desiderio di farla conoscere.

Ne è esempio la pubblicazione di Ettore Contarini (nella foto), insegnante di Bagnacavallo che fin da ragazzo si è occupato di entomologia, botanica e difesa degli ambienti naturali, militando in varie associazioni protezionistiche e ricoprendo per dieci anni la carica di presidente della Società per gli Studi Naturalistici della Romagna. "Molte pubblicazione – afferma Contarini – mettono in vista solo certe piante, tralasciando quelle più umili e meno note. Io ho voluto dare dignità a queste ultime che hanno portamento e fiori altrettanto belli ed interessanti, che la natura ha creato in sintonia con l’ambiente del quale fanno parte a pieno titolo."

La mostra fotografica ’Vieni via con me’ sarà aperta al pubblico fino al 5 giugno, tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 15 alle 18, oppure su appuntamento.

Informazioni e prenotazioni al numero di telefono 0546 015154

Beppe Sangiorgi