A14-dir, si ribalta cisterna con acido solforico

Pauroso incidente ieri sera poco dopo le 19 al chilometro 16,5 dell’autostrada A14 dir (direzione sud) all’altezza circa di Bagnacavallo. Coinvolte un’auto (ribaltata a seguito della collisione) e un’autocisterna da 28 metri cubi che trasportava acido solforico. Per cause al vaglio degli agenti della Polstrada, la cisterna si è rovesciata mentre viaggiava in direzione di Ravenna. A scopo meramente precauzionale è stata fatta evacuare una famiglia, composta da tre persone, che risiede in via Albergone. A quanto si è appreso l’autista del mezzo pesante, cosciente, è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza per gli accertamenti del caso.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118, alla Polizia Stradale e al personale della Direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo unitamente ai colleghi dalla centrale di Ravenna con l’autogru. Proveniente dalle Marche e dalla Lombardia è in seguito giunto sul posto anche il personale del nucleo ‘Travasi’ dei vigili del fuoco, esperti nel trattamenti di sostanze con potere corrosivo. Alle 20 è stato temporaneamente chiuso il tratto autostradale compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini in direzione Ravenna. lu. sca.