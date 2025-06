A14 diramazione per Ravenna: lunedì 30 giugno riapre l’uscita di Lugo

Lugo (Ravenna), 27 giugno 2025 – Lunedì prossimo, sull’A14dir, riaprirà l’uscita di Lugo per chi proviene da Ravenna. A renderlo noto è la società Autostrade per l’Italia. I lavori del cantiere hanno visto l’adeguamento delle barriere di sicurezza del tratto autostradale, in particolare nelle adiacenze di tre nuovi impianti di segnaletica verticale.

Gli interventi di Autostrade per l’Italia sull’autostrada A14 - diramazione per Ravenna proseguiranno anche nei prossimi mesi nell’area dello stesso svincolo, con l’obiettivo di ammodernare l’infrastruttura e innalzarne gli standard di sicurezza: nel periodo delle lavorazioni sarà comunque garantita, durante il giorno, la transitabilità del cavalcavia dello svincolo e almeno un’uscita verso Lugo o Cotignola da qualsiasi provenienza. Per attenuare i disagi diurni, alcune lavorazioni verranno effettuate durante la notte.

Le chiusure notturne e tutte le fasi di lavorazione saranno preventivamente comunicate da Autostrade per l'Italia. “Siamo in costante contatto con Autostrade per l’Italia per monitorare l'evoluzione del cantiere sullo svincolo dell’A14dir - dichiara la sindaca di Lugo Elena Zannoni -. Che riapra l’uscita verso Lugo per chi proviene da Ravenna è un'ottima notizia, ma sappiamo che anche nei prossimi mesi ci saranno nuove chiusure e qualche disagio per i cittadini. Questi lavori sono però necessari per l’innalzamento della sicurezza di questa fondamentale arteria del nostro territorio”.