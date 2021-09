Faenza (Ravenna), 15 settembre 2021 - Un altro tragico incidente in A14 questa mattina dopo le 8,45, nel tratto compreso tra Forlì e Faenza, in direzione Bologna. Coinvolti nello schianto un'auto e un mezzo pesante all’altezza del km 72. Nello schianto è morta una persona e un'altra è rimasta ferita.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Si sono registrate code fino a sei chilometri in direzione Bologna. La situazione è tornata alla normalità in tarda mattina.