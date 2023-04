Abbandona rifiuti dietro al negozio e la titolare paga lo smaltimento: denunciato

Dopo aver tinteggiato, abbandona i rifiuti dietro a un negozio, facendo poi pagare lo smaltimento alla titolare. La polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina nei giorni scorsi ha denunciato un 53enne di Imola ritenuto responsabile dell’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in un negozio del centro commerciale Le Maioliche. Secondo quanto emerso dalle indagini, portate avanti dal nucleo di polizia giudiziaria del comando di via Baliatico e alle quali hanno collaborato anche i colleghi di Imola, l’uomo, dopo aver completato un intervento, avrebbe abbandonato i rifiuti sul retro dell’attività che si trova nel centro commerciale lungo la provinciale via Granarolo.

La mattina seguente la titolare dell’attività, intenta a spostare alcuni scatoloni, si è accorta che sul retro del suo negozio era stato abbandonato un cumulo di resti di oggetti usati per la tinteggiatura. Dopo una piccola ricerca del responsabile la donna si è dovuta arrendere, accollandosi le spese di smaltimento, ovvero 400 euro. Per nulla rassegnata però la signora si è poi rivolta al comando di via Baliatico per sporgere una denuncia-querela.

Gli investigatori del nucleo di polizia giudiziaria hanno messo in piedi una complessa attività passando al setaccio le immagini delle telecamere private e di quelle pubbliche, varchi targa compresi, fino a raccogliere una serie di prove circostanziate e concordanti a carico del 53enne, scoprendo anche che i rifiuti abbandonati venivano dalla sua attività artigianale. L’uomo, rintracciato, è stato denunciato per i reati di danneggiamento e per lo smaltimento illegale di rifiuti, previsto per le attività.