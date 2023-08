Abbandonati sei gattini vicino all’oasi della Chiusaccia

L’ennesimo caso di abbandono di animali preludio, secondo i volontari Enpa, di un allarme sociale molto più ampio. Sei cuccioli di gatto appena nati sono stati abbandonati, avvolti in un pezzo di stoffa in mezzo alla placenta, all’interno di una scatola da carta per stampanti.

A notarla verso le 16.30 di lunedì pomeriggio nei pressi dell’oasi felina della Chiusaccia è stata Alessandra, che stava passeggiando nei pressi. Quando ha visto la scatola vicino alla porta della casetta di legno, si è insospettita ed è andata a controllare.

Dopo l’amara scoperta ha chiamato subito i volontari che si sono precipitati per salvare i cuccioli.

Al loro arrivo uno di loro era purtroppo già morto, mentre gli altri erano avvinghiati insieme a causa dei cordoni ombelicali intrecciati tra loro.

"Probabilmente i gattini erano stati strappati alla madre da pochi minuti - spiega Marianna Gianstefani, volontaria Enpa – . Si tratta di un gesto di una crudeltà disumana. Non so se gli amministratori pubblici si rendano conto del livello di cattiveria e crudeltà a cui stiamo assistendo in questa estate".

I cuccioli rinvenuti nella scatola, pesano sui 60 grammi "e – precisa Marianna - senza la loro mamma difficilmente sopravviveranno. Nulla ci impedisce di pensare che una volta allontanata con violenza dai suoi cuccioli non sia stata oggetto di ulteriori ed efferate crudeltà".

Fra i volontari sempre più forte è la voglia di scoprire l’identità di chi ha abbondonato i sei cuccioli destinandoli ad una morte quasi certa e non manca la determinazione.

"Non trascureremo nessun dettaglio, nessun indizio, chiederemo a tutti – afferma Marianna –. Qualcuno potrebbe essere a conoscenza di informazioni importanti per individuare il responsabile che deve pagare in pieno per questo reato anche perchè il costo ricade sull’intera comunità. In questa escalation senza precedenti sono diverse le denunce presentate alla Procura denunce che testimoniano crudeltà contro gli animali. Chiediamo agli amministratori impegnati ormai da due mesi ad affrontare le emergenze che hanno devastato il nostro territorio di non trascurare questi gesti, che evidenziano la disgregazione del tessuto sociale".

Monia Savioli