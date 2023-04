Abbandoni in culla Dal 2018 quattro bebè "Donne molto giovani in contesti difficili"

Un bimbo di 2,6 chili in una culla, lasciato lì in anonimato insieme a una lettera che è un grido di dolore: "La mamma mi ama ma non può occuparsi di me". Il dramma di Pasqua, ovvero l’abbandono di Enea nella ’Culla della Vita’ alla clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano, ha riacceso i riflettori sul delicato tema dei neonati lasciati in ospedale dopo il parto da mamme che spesso vivono in situazioni difficili.

Nel nostro territorio non esistono ’Culle della vita’, luoghi in cui riportare il bambino qualche giorno dopo il parto. È possibile, però, non riconoscere il piccolo e lasciarlo in ospedale, sempre in totale anonimato. Dal 2018 i casi di questo tipo a Ravenna sono stati 4 in totale: uno nel 2018, due nel 2020 e uno nel 2021.

"Li chiamiamo ’parti in anonimato’: la partoriente chiede che non compaia il suo nome e, una volta terminato il ricovero, il piccolo viene lasciato nella struttura e non riconosciuto – spiega Paolo Tarlazzi, direttore ad interim dell’ospedale di Ravenna –. Da lì parte tutta la procedura standardizzata di attivazione del tribunale dei minori di Bologna per l’affido del neonato".

Il percorso è lo stesso da circa una ventina d’anni, standardizzato. "Si cerca sempre di mediare due interessi concorrenti – prosegue Tarlazzi – ovvero dare tempo alla madre partoriente di cambiare eventualmente idea e intanto sbrigare le pratiche istituzionali per l’affido del neonato". Servono generalmente tra i 7 e i 10 giorni per affidare il bambino a una nuova famiglia che lo crescerà e se ne prenderà cura, individuata dal tribunale dei minori all’interno di una lista. Trascorsi circa dieci giorni la madre biologica perde la potestà sul bambino e non può tornare sui propri passi. Al contrario in Emilia-Romagna non sono previste ’Culle della vita’, moderne ’ruote degli esposti’ come quella in cui è stato lasciato Enea. "Dal nostro punto di vista un meccanismo di questo tipo non permetterebbe di aiutare la partoriente, sebbene nel rispetto della sua privacy e della sua volontà – aggiunge Tarlazzi –. Si tratta di solito di ragazze molto giovani per le quali la gravidanza si è verificata in situazioni particolari, legate spesso a contesti famigliari e culturali difficili, e quindi può essere necessario un supporto psicologico. Poi, chiaramente, si valuta a seconda delle necessità. Ci sono casi in cui la partoriente ci ha segnalato l’urgenza di tornare a casa, in una situazione di negazione di quello che è accaduto. Spesso parliamo di donne giovanissime, senza supporto a livello famigliare... Non oso immaginare la tempesta emotiva che vivono".

Negli anni a Ravenna è capitato una sola volta che la partoriente sia tornata sui propri passi: "Almeno, io ricordo un caso solo – conclude Tarlazzi –. In ogni caso prima dell’affido i bambini vengono gestiti in maniera amorevole da parte delle ostetriche e degli operatori della Pediatria".

Sara Servadei