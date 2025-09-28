Abbandono di rifiuti. Il gip sequestra furgone: "Usato per gli scarti"

Senza alcuna autorizzazione, con quel furgone avevano portato rifiuti sino a ridosso della stazione ecologica di Hera Nord in via Albe Steiner. Per questa ragione il gip Federica Lipovscek, da richiesta della procura sulla base delle verifiche della polizia locale, ha disposto il sequestro preventivo di un Fiat Ducato in uso a un 21enne e a una 22enne nati a Fermo.

Tutto è scattato da un controllo del 29 ottobre 2024 in un’area di parcheggio, là dove gli agenti avevano notato cumuli di materiali abbandonati. Vedi tettoie, parti di veicoli, sezioni di isolante edile e imballaggi. La polizia locale era tornata sul posto anche il 7 novembre successivo e vi aveva trovato rifiuti domestici oltre a grossi sacchi contenenti materiali plastici e di imballaggio provenienti sempre dall’edilizia. Ecco che allora erano state piazzate alcune foto-trappole le quali avevano ripreso tre ulteriori abbandoni di rifiuti alle date 1, 6 e 7 dicembre. In particolare il primo giorno di quel mese le fotocamere avevano ripreso il Fiat Ducato ora sequestrato con a bordo un uomo, una donna e un neonato. L’uomo alla guida, dopo varie manovre di posizionamento in retromarcia del veicolo, era sceso. Così aveva fatto pure la donna. E i rifiuti poi abbandonati risultavano essere composti da imballaggi in nylon, materiale sabbioso, plexiglas, contenitori vuoti di vernici, taniche, filtri, pellets, apparecchiature varie, parti di sanitari, fatture, teli in plastica e una insegna.

Secondo il gip, il coinvolgimento della coppia è provato dalle immagini delle foto-trappole: i due hanno insomma raccolto e trasportato i rifiuti pur senza autorizzazione. Nella vicenda è finita nei guai una terza persona: si tratta dell’amministratore 46enne della srl a cui apparteneva l’insegna gettata tra i rifiuti. Inoltre le analisi di Arpae hanno evidenziato come i rifiuti abbandonati fossero compatibili con quelli prodotti dalla srl: all’uomo è stata attribuita perlomeno la colpa di non avere verificato le competenza dei primi due ai quali il gip ha ricondotto invece un atteggiamento doloso.