Abbattimento dei colombacci: "Obiettivo è tutela agricoltori"

Un piano messo a punto "a tutela delle produzioni agricole, che ha avuto il parere favorevole di Ispra. Il Tar ha riconosciuto la bontà dello stesso e l’impianto giuridico con cui è stato costruito, spiace che si debbano alimentare scontri pretestuosi che portano a impegnare tempo e risorse inutilmente. Una sola è l’associazione che lo ha presentato, ed è stato respinto, mentre le altre, pur non condividendolo in pieno, stanno confrontandosi con la Regione".

Queste le parole dell’assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Alessio Mammi, dopo il respingimento da parte del Tar del ricorso proposto dall’Associazione Nazionale Libera Caccia contro la Regione Emilia-Romagna. L’Associazione aveva impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la delibera di Giunta 2154/2024 riguardante il Piano di controllo del colombaccio in Emilia-Romagna, approvato lo scorso novembre. Il Piano consente il prelievo dei colombacci tra il 1° aprile e il 15 settembre di ogni anno, per un totale massimo di 11.000 esemplari. Il Tar ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare. "Il Piano non ha come obiettivo la riduzione numerica della specie a livello regionale ma consentire ai singoli agricoltori di difendere il proprio lavoro, già fortemente condizionato da molteplici altre criticità, a partire dalle avversità climatiche – sottolinea Mammi –. Ci tengo a ribadire che tutti i contenuti della proposta del Piano sono stati presentati all’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si è espresso favorevolmente e non ha mosso obiezioni".