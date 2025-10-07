Abbattimento dei pioppi. La protesta: "Va sospeso"

È iniziato ieri, come annunciato giovedì scorso dall’amministrazione comunale di Faenza, l’abbattimento dei pioppi di via Cimatti. Si tratta di oltre 30 alberature per le quali perizia commissionata dall’Ente alla ditta specializzata Ar.Es. di Ferrara, acronimo di Arboricoltura Estense è stato rilevato "un quadro di grave criticità strutturale e vegetativa senza possibilità di recupero". La strada sarà chiusa tutta la settimana per consentire l’esecuzione dell’abbattimento delle alberature. Dalla diffusione della notizia l’associazione Faenza Eco-Logica ha fatto richiesta urgente di accesso agli atti, chiedendo la sospensione dell’abbattimento degli alberi per consentire l’esecuzione di una controperizia. Ieri mattina prima alle 8,45 alcuni esponenti dell’associazione si sono presentati di fronte al cantiere. "Non è chiaro quanti alberi saranno abbattuti – evidenziano da Faenza Eco-Logica in un post –. Perchè non sono state ancora rese pubbliche le perizie?". L’associazione si è opposta all’abbattimento chiedendo un confronto urgente. Da qui anche la proposta di costituzione di una consulta del verde cittadina: "Il Comune - dice Faenza Eco Logica -, doveva coinvolgere la popolazione e le associazioni ambientaliste con congruo anticipo, per permettere di fare eventuali controperizie. Questo dimostra quanto sia importante l’istituzione di una consulta del Verde, composta da esperti, attivisti e cittadini. Gli alberi sono beni comuni, patrimonio di tutta la città e sulla loro esistenza non possono decidere solo i tecnici. Come già successo a lido di Savio e in altre città, spesso le perizie sopravvalutano i difetti, le forze del vento e non guardano la resistenza dell’albero". Il timore dell’associazione riguarda la possibilità che "la soluzione drastica sia stata caldeggiata dall’amministrazione per poter allargare la strada o progetti simili di riqualificazione che però si potrebbero fare mantenendo i pioppi o almeno tagliando solo quelli veramente secchi. Ribadiamo che gli alberi sono esseri viventi, ci proteggono dalle inondazioni, permettono all’acqua di infiltrarsi nel terreno, fanno ombra, assorbono polveri sottili e anidride carbonica. Nessun nuovo alberello compensa i benefici ecosistemici di un grande albero, questo è un dato scientifico. Inoltre non potranno essere ripiantati vicino ai margini della strada in quanto il nuovo codice della strada lo vieta". Sul tema è intervenuto anche il comitato ‘Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna’ che in una nota hanno espresso solidarietà a Faenza Eco-Logica. "Anziché privare un po’ per volta la zona dei numerosissimi servizi ecosistemici a favore dell’ambiente e della cittadinanza che solo una pianta adulta può dare si procede con la più sbrigativa eradicazione totale".