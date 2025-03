Abbattuta la duna in spiaggia, stabilimenti pronti per Pasqua

Ruspe in spiaggia sui 9 km di costa cervese per il consueto livellamento della duna di sabbia curata dalla Cooperativa bagnini di Cervia. La rimozione della grande duna, che in autunno viene innalzata per proteggere gli stabilimenti balneari dalle mareggiate, permette ai bagnini di allestire la spiaggia con le passerelle fino a riva, gli ombrelloni e i lettini. Quest’anno la Cooperativa è partita da Cervia per poi proseguire verso nord e sud e terminare i lavori prima di Pasqua. 55.000 metri cubi di sabbia, diversi metri di altezza, fino a 8 metri di larghezza alla base, 9 km di lunghezza. È la duna di sabbia che ogni autunno viene costruita sulla costa cervese per proteggere gli stabilimenti balneari, e la città, dalle mareggiate e che viene livellata a primavera per consentire ai bagnini di allestire la spiaggia. Il costo, che annualmente consiste in circa 300mila euro, a Cervia è a carico dei soci della Cooperativa bagnini (ad eccezione delle spiagge libere dove la duna viene livellata con il coordinamento della Cooperativa bagnini ma i costi sono sostenuti dal Comune).