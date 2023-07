"Abbattuti cinque pini senza motivo"

Sono alcuni residenti a dare l’allarme. "Attenzione, stanno abbattendo i pini in via Savarna". Il teatro delle operazioni - ieri mattina - è proprio Savarna. Qui personale specializzato è al lavoro per rimettere in sesto il territorio dopo quanto successo in questi giorni. Il tornado di sabato 22 luglio ha fatto cadere alberi un po’ ovunque. Alberi che, questa pare la logica seguita dall’amministrazione comunale, in via Savarna sono diventati pericolosi. "Benché sani, sanissimi", racconta un residente, che parla anche di "vincolo" sulle piante. Parole che però non fermano le seghe degli operai, che ieri mattina hanno segato cinque pini in via Savarna, nonostante qualche rimostranza. La cosa che non si spiega chi questi alberi ha potuti vederli tutti i giorni per anni è perché tagliare piante ritenute sane. "Se questo è il ragionamento, allora cosa facciamo, abbattiamo tutti gli alberi perché potenzialmente pericolosi? Ma siamo matti?". Non c’è stato niente da fare: i cinque pini sono ormai un ricordo.