"Abbattuti con crudeltà". Processo al via per dieci

Ci sono l’allevatore e diverse associazioni animaliste. In totale sono una decina i soggetti che ieri mattina hanno chiesto di potersi costituire parte civile in apertura del processo per maltrattamento e uccisione di animali all’interno dell’allevamento Fenati di Lavezzola. Le difese ne hanno invece chiesto l’esclusione. Il giudice si è riservato la decisione che verrà resa nota nella prossima udienza fissata per metà dicembre.

In totale sono dieci gli imputati: due veterinarie della Sanità Pubblica dell’Ausl, l’amministratore unico e sette operatori della ditta incaricata di eseguire l’abbattimento del pollame. Sono difesi dagli avvocato Ermanno Cicognani, Luigi Filippo Gualtieri e Carlo Benini.

Il caso risale alla primavera 2022 quando, a seguito di un focolaio di influenza aviaria nell’azienda, venne ordinata la soppressione di circa mille animali tra anatre, polli, pavoni, fagiani e oche. La contestazione riguarda le modalità cruente con cui gli abbattimenti sarebbero stati eseguiti il 4 aprile di quell’anno.

In particolare le due veterinarie, erano incaricate di adottare e dirigere un provvedimento esecutivo. Secondo l’accusa, il provvedimento disposto il 2 aprile 2022 prevedeva l’abbattimento necessario degli animali infetti: ma le due professioniste avrebbero consentito anche la soppressione di volatili ornamentali senza reale necessità. Né – secondo il decreto di citazione a giudizio stilato dal pm Raffaele Belvederi – avrebbero controllato e corretto l’azione della cooperativa incaricata degli abbattimenti. E così gli operatori avrebbero catturato più animali contemporaneamente con un retino costringendoli a posture innaturali e dolorose, schiacciandoli gli uni sugli altri mentre tentavano di fuggire. Inoltre, le gabbie sarebbero state posizionate in modo inadeguato, riducendo ulteriormente lo spazio vitale per gli animali.

La fase finale della soppressione si sarebbe svolta con l’immissione di gas asfissiante dall’alto anziché dal basso come raccomandato dalle linee guida, causando un’agonia prolungata agli uccelli i quali sarebbero rimasti coscienti più a lungo del necessario.

In quanto all’impresa Fenati, se ammessa quale parte civile, potrebbe pure chiedere la citazione dell’Ausl come responsabile civile lamentando negligenza nelle procedure seguite per gli abbattimenti. Già a suo tempo avevano espresso indignazione per l’abbattimento massivo dei volatili, lamentando la perdita di anni di sacrifici in un solo giorno. E poi alcuni degli esemplari abbattuti, erano risultati asintomatici o non avevano contratto il virus.

In quanto alle associazioni animaliste, avevano denunciato sin da subito le modalità dell’abbattimento, arrivando a compiere un blitz per liberare alcuni degli animali prima che venissero soppressi.