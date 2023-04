"Abbiamo perso un giusto"

Terminato l’impegno, come docente del liceo Ricci Curbastro, il prof Francesco Dalla Valle divenne la colonna portante dell’Università per Adulti di Lugo. Ed è la "sua" Università a ricordarlo con le parole del Premio Nobel per la letteratura nel 1970, Aleksandr Solzhenitsyn: "I giusti sono quelli che tengono su il villaggio, il paese, il mondo". "Ne abbiamo perso uno – scrive la segreteria –. Il prof Francesco Dalla Valle è stato tra i fondatori poi presidente effettivo, onorario e docente dell’Associazione per lo sviluppo della cultura – Università per adulti di Lugo che negli anni, dal 1986 a tutt’oggi, si è affermata, anche grazie al suo costante ed attento impegno, come importante realtà culturale del nostro territorio. La sua cultura, trasmessa con semplicità e chiarezza, unita al suo esempio di saggezza, equilibrio e umiltà lo hanno reso un amico prezioso di cui si sentirà la mancanza".