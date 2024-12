"Abbiamo salvato due gattini dal fango"

Il sogno di realizzare un’oasi felina protetta si fa sempre più concreto per l’associazione I randagi della Bassa Romagna odv. Alla ’pizzata randagia’ di fine anno, organizzata a Massa Lombarda in presenza anche – e per la prima volta – di un assessore del Comune, Mauro Marchiani con delega al Benessere animale, il presidente Franco Capucci ha illustrato l’attività svolta nel 2024 caratterizzato dall’entrata di 82 gatti di cui 6 mamme gravide e da diversi interventi effettuati nel post-alluvione a Traversara per recuperare i felini fuggiti e dare loro assistenza.

"Grazie a tutti coloro che hanno donato e che ci sono state vicino per il raggiungimento dell’obiettivo di realizzare un’oasi felina protetta di 4.000 metri quadrati circondata da rete interrata con un rientro orizzontale di 60 centimetri – ha esordito Capucci –. È doveroso dire che il costo totale della recinzione, pari a circa 13.000 euro, è stato completamente coperto dalle donazioni ricevute da parte di soci e amici in un tempo record di meno di un mese. La recinzione è stata dotata di due cancelli, uno pedonale e uno carrabile che sono stati offerti al 50% del costo dalla ditta che li ha prodotti e montati sempre a metà della tariffa richiesta da parte di uno dei nostri soci. Altri amici hanno noleggiato a loro spese l’escavatore servito a richiudere lo scavo della recinzione. A tanti altri va un analogo ringraziamento per tutto il cibo e gli integratori che ci forniscono".

Alla lista dei ringraziamenti si aggiungono quelli per i volontari e per la veterinaria che ogni giorno si prendono cura degli ospiti presenti al rifugio che risulta essere dimora stabile di alcuni gatti stanziali e dei mici disabili ai cui è dedicata una stanza apposita.

Degli oltre 80 gatti recuperati, oltre 60 sono andati in adozione, comprese 5 delle mamme gravide accolte. "Quest’anno, con le alluvioni, abbiamo ospitato 9 gatti di proprietà in attesa del ripristino delle loro case – ha continuato Capucci –. A Traversara abbiamo gestito punti cibo giornalieri e recuperato tre gatti di proprietà, più due gattini di 15 giorni che sguazzavano nel fango. Alcuni giorni fa ci hanno portato una gatta, Sissi, di 13 anni a cui, improvvisamente, è morto il proprietario. Lei ha sempre vissuto da sola con il suo umano e non riusciva per questo a socializzare con gli altri ospiti. Ora, progressivamente, si sta adattando. Nella prossima primavera lei sarà la nostra seconda ospite dell’oasi, dopo Tara, la gattina che ci scappò e che diede alla luce, fuori dal nostro terreno, tre splendidi micini. Tara adesso vive dentro la recinzione, nel pollaio, perché non è capace di vivere all’interno delle mura del rifugio".

Al momento i gattini piccoli pronti per le adozioni sono 8. "Altri 4 sono in allattamento e uno – ha concluso Capucci – è in convalescenza".

Monia Savioli