Abbigliamento ko, pesa l’e-commerce

Come è cambiato – e come sta cambiando – il centro storico di Ravenna? I numeri elaborati dall’Ufficio Studi Confcommercio su dati Centro Studi delle Camere di Commercio, raccontano che nel 2012 in centro erano presenti 754 attività che rientrano nel commercio al dettaglio (all’interno di questa voce c’è davvero di tutto: prodotti alimentari, bevande, farmacie, telecomunicazioni, commercio al dettaglio ambulante). La diminuzione è stata progressiva: nel 2019 tali attività erano 654 (-100 dunque rispetto al 2012), 616 nel 2023 (-138). Interessante notare poi l’andamento della voce ’alberghi, bar e ristoranti’ in una realtà turistica come quella ravennate. Nel 2023 ne sono stati censiti 455, in leggero calo (-8) sui 463 del 2019, ma in crescita rispetto al 2012, quando erano 424 (+31). Le strutture alberghiere in centro erano 22 nel 2019, cresciute di una unità rispetto nel 2023 (23 complessivamente). L’ambito gastronomico continua a ’tirare’: i ristoranti sono passati da 233 a 243 (+10; il confronto è sempre tra 2019 e 2023). In calo invece i bar, ambito commerciale che ha fatto registrare un forte turn-over, da 178 a 159 (-19). Da Ascom fanno notare che in sofferenza c’è il settore dell’abbigliamento, con chiusure dovute al duplice effetto dell’e-commerce e dell’elevato importo degli affitti. Per quanto riguarda infine i trend che si stanno affermando in questi ultimi mesi, c’è quello del vintage e della vendita di prodotti usati in genere.