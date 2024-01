Abbonamenti per il teatro comico. Corsa ai biglietti per gli spettacoli

Siamo agli sgoccioli. Partirà lunedì e proseguirà fino a sabato 27 gennaio dalle 10 alle 13 (con rientro pomeridiano giovedì 2 dalle ore 16 alle ore 18) la campagna per i nuovi abbonamenti alla stagione di Teatro Comico 2024 dell’Alighieri organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna. Un appuntamento molto atteso dal pubblico, che spesso si mette in coda ore prima dell’apertura degli uffici per acquistare l’abbonamento. Come nelle passate stagioni, la rassegna è composta da quattro appuntamenti, programmati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, e sarà inaugurata da Katia Follesa e Angelo Pisani che, accompagnati da un corpo di ballo, presenteranno il divertente spettacolo sulla vita di coppia ’Ti posso spiegare’ (lunedì 29, ore 21). Seguiranno Alessandro Fullin e Simone Faraon in ’Le sorelle Robespierre’ (lunedì 19 febbraio ore 21) e la folle comicità, anche musicale, della Rimbamband nello spettacolo ’Manicomic’ (nella foto) con la regia di Gioele Dix, martedì 5 marzo alle 21. Chiudono il cartellone Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta nell’esilarante commedia “generazionale” e degli equivoci ’Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?’ (giovedì 21 marzo ore 21). Il prezzo degli abbonamenti, acquistabili nei giorni e negli orari sopra indicati presso il botteghino del Teatro Alighieri, variano da 40 a 98 euro a seconda del settore prescelto e dell’età dell’acquirente. La vendita dei biglietti disponibili dopo la campagna abbonamenti verrà effettuata nelle rispettive sere di rappresentazione, a partire dalle 20, presso la biglietteria dell’Alighieri. Info: 0544/249244; www.accademiaperduta.it