Abbonamenti, prolungata la scadenza per i rinnovi

La campagna per il rinnovo degli abbonamenti del Teatro Goldoni di Bagnacavallo è stata prorogata fino a giovedì 3 ottobre. La decisione di prolungare la scadenza, inizialmente prevista per il 26 settembre, è stata presa per andare incontro al pubblico dei territori colpiti dall’alluvione. La campagna per i nuovi abbonamenti, invece, partirà sabato 5 ottobre e terminerà giovedì 10 ottobre. (domenica 6 esclusa). La nuova stagione sarà inaugurata dalla rappresentazione di ’Molto rumore per nulla’ di Shakespeare, con Lodo Guenzi (in foto) e Sara Putignano.