‘Abbracci’ da favola

Stasera, alle ore 21, è di scena, al teatro comunale ‘Walter Chiari’ di Cervia, il nuovo appuntamento con la rassegna ‘Favole’ che vedrà protagonista la compagnia Teatro Telaio con lo spettacolo ‘Abbracci’, una favola scritta e diretta da Angelo Facchetti e interpretata da Michele Beltrami e Paola Cannizzaro.

La pièce è una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio: nasciamo in un abbraccio, da un abbraccio, spesso ce ne andiamo cercando un abbraccio; l’abbraccio è ciò che più spesso desideriamo nei momenti di sconforto, quando rivediamo qualcuno dopo molto tempo, quando vogliamo esprimere una gioia incontenibile. È per eccellenza il gesto della condivisione, dell’unione, della tenerezza, del ritorno, della riconciliazione. Un gesto che i bambini cercano e sentono come naturale all’interno del loro orizzonte affettivo, ma che si deve imparare ad ogni nuovo incontro.

Ecco un po’ di trama: due panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? Come far sentire all’altro il battito del proprio cuore? Come si può condividere il bene più prezioso? È necessario andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci.

Biglietti: 5 euro, disponibili online sul sito Vivaticket o dalle ore 20 presso la biglietteria del Teatro ‘Walter Chiari’. Info: 0544-975166 e www.accademiaperduta.it