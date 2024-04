Abdullah Ibrahim, una stella a Ravenna Jazz

Dal 3 al 13 maggio scatta l’ora della 51esima edizione del ‘Ravenna Jazz’, festival a cura di Jazz Network che offre una panoramica geografica sul jazz, dagli Usa a Cuba, con ritorno in Europa e in Italia. L’ospite più atteso il 9 maggio, nella cornice del teatro Alighieri, è Abdullah Ibrahim, considerato il sommo rappresentante del jazz africano. Ha esordito nel 1960 con il primo Lp di jazz realizzato da artisti di colore in Africa, suo Paese d’origine. L’aspetto più suggestivo della sua arte è l’esibizione in solo, come capiterà a Ravenna: un contesto che fa emergere il suo stile ritmico coinvolgente e dai disegni melodici intensamente evocativi. Per l’apertura della manifestazione il 3 maggio, sempre all’Alighieri, da non perdere le produzioni originali dell’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti, ormai un classico, che vedrà quest’anno come ospiti il cantante John De Leo e la pianista Rita Marcotulli, in un omaggio a Elvis Presley, i cui brani sono stati rivisitati in chiave jazz-sinfonica. Tra le produzioni che si rinnovano di anno in anno c’è anche ‘Pazzi di Jazz’ Young Project, il 13 maggio, con il repertorio di Harry Belafonte al centro della mastodontica compagine orchestrale e corale. Si esibiranno giovani esecutori preparati e diretti da affermati musicisti come il direttore e arrangiatore Tommaso Vittorini, il trombonista Mauro Ottolini, il sassofonista Mauro Negri e il beatboxer Alien Dee.

Ai grandi live ospitati all’Alighieri, si affiancano i concerti di ‘Ravenna 51° Jazz Club’ in piccoli teatri e club di Ravenna e dintorni. Al Teatro Socjale di Piangipane, sono in programma tre appuntamenti. Il 5 maggio, c’è la violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza, accompagnata da Norman Peplow al pianoforte, con il suo progetto ‘Caribe’ a base di seduzioni e passioni caraibiche in punta d’archetto. Il 7 maggio è la volta di ’Musica nuda’, ossia Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso), con i loro brani inediti, cover internazionali e classici della canzone francese, mentre il 12 in scena è attesa la talentuosa statunitense Jazzmela Horn, vincitrice nel 2015 della Thelonious Monk Institute International Jazz Competition. Quattro concerti ‘fuori dagli schemi’ al Cisim di Lido Adriano dove si comincia il 4 maggio con l’Anonima Armonisti, un settetto vocale a cappella che, con l’inserimento in organico di Alien Dee, ha portato una nuova dimensione al canto armonizzato a più voci. Due giorni dopo, spazio al trio del chitarrista tedesco Joscho Stephan con ‘Django forever’ per rivitalizzare la musica del nume Django Reinhardt. L’8 maggio concerto del suo Opez del chitarrista Massi Amadori e del contrabbassista Francesco Giampaoli con ‘Social limbo’, mentre il 10 Sam Paglia si presenterà a capo di un quintetto di ottimi solisti del territorio, tra cui spiccano il sassofonista Alessandro Scala e il trombettista Enrico Farnedi. Il jazz arriva anche al Mama’s Club, l’11 maggio, sempre con il sassofonista ravennate Alessandro Scala, capace di mescolare il jazz al funk e al boogaloo, in una produzione originale con solisti del calibro di Mauro Ottolini (trombone) e Francesca Tandoi (pianoforte). Info: 0544-405666.