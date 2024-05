Abi, Patuelli rimane alla guida. Riconfermato per il sesto mandato

Nuovo mandato per Antonio Patuelli, presidente del gruppo La Cassa di Ravenna, alla guida dell’Abi. Il Comitato esecutivo dell’Associazione bancaria italiana, riunito ieri, a norma dell’articolo 11 primo comma lettera c) dello Statuto, ha proposto all’unanimità al Consiglio dell’Abi, la nomina di Marco Elio Rottigni a direttore generale dell’Abi e, a norma dell’articolo 10 primo comma dello Statuto, ha proposto all’unanimità al Consiglio dell’Abi, che sarà eletto dall’Assemblea del 9 luglio prossimo, la conferma di Antonio Patuelli a presidente dell’Abi. Con la nomina che arriverà il 9 luglio, Antonio Patuelli, nato a Bologna nel 1951 ma ravennate dopo 16 giorni dalla nascita, diventa il secondo più longevo presidente dell’Abi dopo i 26 anni trascorsi al vertice dell’Associazione da Stefano Siglienti nell’immediato dopoguerra; la prima nomina di Patuelli risale al 31 gennaio 2013, dopo le dimissioni di Giuseppe Mussari dalla presidenza, e ora giunge al sesto mandato. La riconferma di Patuelli arriva dopo le osservazioni sul ruolo dell’Abi fatte dal consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, presente ieri alla riunione dell’Esecutivo di palazzo Altieri. "Mi sembra che siano molto positive la grande unità e unitarietà e la volontà di fare in modo che l’Abi possa fare ancora meglio nel futuro".

Alla nomina di Patuelli plaude anche il sindacato dei bancari Fabi: "Ritengo estremamente importante per tutto il settore bancario italiano – ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni – l’unanimità che è stata raggiunta oggi tra le banche associate all’Abi sia per la conferma del presidente, Antonio Patuelli, sia per nomina del nuovo direttore generale, Marco Elio Rottigni" e "il sesto mandato del presidente Patuelli assicura continuità al buon lavoro svolto in tutti questi anni". Giorgio Costa