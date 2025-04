‘Abilità in gioco’. Ragazzi e autismo. Tutti in campo

‘Abilità in gioco’ non è solo un modo di dire o di porsi, ma il nome dell’evento in programma domani al centro sportivo di Ponte Nuovo, sede della Polisportiva Low street Ponte Nuovo, organizzato in collaborazione con la Figc Settore giovanile scolastico in occasione della ‘Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo’. La giornata, fortemente voluta dal presidente onorario della società Fabio Bazzocchi, vede coinvolti tutti i partecipanti del progetto di Calcio integrato Fanta Football, iniziato nel novembre 2024. Lo stesso Fabio Bazzocchi, il volano di tutte queste iniziative e impegnato in diversi ambiti sociali afferma: "Mi considero una persona fortunata e ringrazio Dio ogni giorno della vita che mi ha dato. Se dopo 15 anni di Sla sono ancora qui, significa che devo adoperarmi per creare opportunità sociali che migliorino la vita di chi vive un percorso con un problema come me. Questo progetto è il più bello e il più appagante finora realizzato e incontro ogni settimana bambini e bambine felici di venire ad allenarsi e giocare". Il progetto è stato creato in collaborazione con l’Ausl Romagna e in particolare con Roberta Mazzoni, direttore de Distretto sociosanitario di Ravenna, Cervia e Russi nonché di Claudia Lazzara, neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza per il Programma Autismo, e Caterina Mularoni psicologa della Federazione Italiana Giuoco Calcio per la parte della società e coordinatrice dell’intero progetto, sempre presente in campo assieme al team degli allenatori. La finalità del progetto è consentire a bambini e ragazzi con diagnosi di autismo di poter svolgere un’attività fisica, imparando un gioco di squadra complesso e articolato, come il calcio. Le attività saranno commisurate alle capacità dei ragazzi che parteciperanno e verranno svolte seguendo una modalità del tutto ludica, votata totalmente al divertimento. Tale progetto è totalmente a carico della società per non appesantire ulteriormente le famiglie che hanno già un carico importante per le terapie necessarie. In questa giornata, che terminerà con una lauta merenda, di festa e giochi sono stati coinvolti e parteciperanno anche Gym Academy con il basket adattato e Atletica Ravenna con i loro iscritti.