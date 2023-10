Abiti in vendita per il progetto cucina popolare

’Risvolto’, sartoria sociale e negozio di abiti second hand, del progetto Cervia Social Food, organizza sabato dalle 15 alle 18, presso il proprio magazzino di via Levico 13, una vendita di giacconi, cappotti e oggettistica. Chi volesse donare giacconi, cappotti e oggetti in buono stato da vendere sabato può recarsi in via Levico oggi dalle 9 alle 12 oppure telefonare al 3343298097. Le entrate andranno a favore della cucina popolare, che partirà a fine mese.