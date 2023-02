Abiti puliti con un occhio ai costi

Speed Queen è la lavanderia self service di viale Oberdan n.14 a Faenza. Pierfrancesco Palombi è il titolare e ha spiegato così i motivi che lo hanno spinto ad intraprendere questa avventura: "Cercavamo un’idea imprenditoriale che coniugasse la tecnologia a qualcosa di semplice. Speed Queen rappresenta in pieno tutto questo. Dunque, un’attività semplice come fare il bucato, che facciamo tutti i giorni, diventa un’esperienza diversa all’interno della nostra lavanderia. L’idea di investire in Speed Queen? È arrivata nell’estate del 2021, quando ancora l’incertezza dovuta alla pandemia non dava segno di poter terminare a breve. Da sempre attenti a tutto quanto è self-service e automatizzato, abbiamo deciso di investire in un settore in forte crescita e ci siamo affidati a Speed Queen". Speed Queen è un marchio di Alliance Laundry System, multinazionale americana, leader mondiale nel settore, che ha rivoluzionato il mondo delle lavanderie self-service, creando un’identità esclusiva ed elegante, che si rivolge a tutti, compreso anche chi, in una lavanderia self service, non è mai entrato: "Proprio per questo motivo – ha proseguito Pierfrancesco Palombi – le lavanderie Speed Queen si riconoscono subito! Un altro aspetto che contraddistingue le lavanderie Speed Queen è la tecnologia. Il costante sviluppo da parte...