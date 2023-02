"Abolire il Superbonus? Provvedimento insensato"

La decisione del Governo di interrompere, con un decreto legge, il Superbonus, riceve una sonora bocciatura da parte delle associazioni di categoria che rappresentano il mondo artigiano. In sostanza da ieri per tutti i bonus in edilizia - sia superbonus sia bonus ordinari - non è più possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito: resta ammesso unicamente l’utilizzo diretto della detrazione da parte del beneficiario da esercitare in dichiarazione dei redditi. È stato inoltre previsto che l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito sia possibile solo nei casi in cui l’intervento sia iniziato prima della data di entrata in vigore del provvedimento. Il decreto legge chiama in causa anche le pubbliche amministrazioni, visto che per loro introduce il divieto di acquistare crediti di imposta scaturiti dalle opzioni di cessione. "Riteniamo si tratti di un provvedimento incomprensibile nel merito e nel metodo – è la denuncia di Tiziano Samorè, segretario provinciale di Confartigianato –, che metterà in crisi ed in difficoltà tutta la filiera casa: imprese edili, impiantisti, serramentisti, professionisti e, ovviamente, anche i cittadini".

Confartigianato ricorda che nei mesi scorsi c’era stato un confronto sul tema tra Governo e associazioni, tanto che si era arrivati a uadro complessivo equilibrato e condiviso che teneva conto della realtà della situazione e delle esigenze di imprese e cittadini. A proposito di questi ultimi "abolendo la cessione del credito e lo sconto in fattura a rimetterci sono soprattutto i redditi più bassi, quelli che faticano a pagare l’intero importo dei lavori e che hanno una capienza fiscale limitata. Il sistema-Paese, in questo momento, non può permettersi questo incomprensibile provvedimento".

Dello stesso tenore le parole dei vertici di Cna. "Siamo allibiti – dichiara il presidente della Cna territoriale di Ravenna Matteo Leoni – dalla decisione del Governo. Per quanto lo sconto in fattura mettesse in difficoltà le aziende perché carente nella parte della cessione dei crediti, era comunque un provvedimento che ha contribuito alla rimessa in moto di un settore che ormai era in difficoltà da molti anni, creando lavoro ed economia; andava certamente migliorato ma non cancellato di colpo e senza concertazione. La situazione è ulteriormente grave per la mancanza di provvedimenti relativamente allo sblocco dei crediti incagliati nei cassetti fiscali delle imprese". Solo la Cna di Ravenna ha in gestione circa 2 milioni di crediti fiscali di privati che hanno in corso interventi edilizi e che faticano a trovare istituti o banche che li acquistino ai quali si aggiungono altri 4 milioni delle aziende che avevano in corso le procedure per nuovi lavori con sconti in fattura o cessione.