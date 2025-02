Aborto e telemedicina, convegno alla sala Ragazzini

Oggi si terrà un convegno su aborto e telemedicina promosso da Pro Vita & Famiglia Onlus, in collaborazione con l’associazione culturale ’San Michele Arcangelo” e la Chiesa Ortodossa “Protezione della Madre di Dio”. Appuntamento alle 18 presso la Sala Ragazzini del Centro Dantesco di Largo Firenze.

L’orario dell’evento, inizialmente previsto per le 16, è stato posticipato per favorire la partecipazione alle esequie dell’arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia, mons. Giuseppe Verucchi, che si svolgeranno alle 15.30 in Cattedrale.

Il convegno affronterà il delicato tema dell’aborto chimico domiciliare introdotto dall’Emilia-Romagna con il supporto della telemedicina: un provvedimento che occorre analizzare attentamente e obiettivamente, in un’ ottica multidisciplinare.

Tra i relatori dell’evento: Diego Fusaro, filosofo, Cinzia Baccaglini, psicoterapeuta, Marina Calisesi, ginecologa, Massimo Micaletti, avvocato, Francesca Romana Poleggi, direttore della rivista ’Notizie Pro Vita & Famiglia’ e moderatrice dell’incontro.

L’incontro si propone di offrire una riflessione critica su questa nuova normativa e sulle conseguenze mediche, etiche e sociali che ne derivano.