Incubo al ritorno da scuola: "Abusata sul bus", arrestato 25enne

Faenza, 17 ottobre 2023 – Avrebbe abusato di una giovane studentessa sull’autobus che la stava riportando a casa dopo le lezioni in un istituto del comprensorio faentino. È l’accusa che sabato mattina è costata l’arresto a un 25enne di origine nordafricana. I carabinieri della locale Compagnia, come disposto dal pm Francesca Bugané Pedretti, lo sono andati a prendere nella struttura del Faentino nella quale il giovane è ospitato. Ora il ragazzo, difeso dall’avvocato Francesco Papiani, si trova in carcere in attesa di parlare di fronte al gip.

Non è chiaro ancora come gli inquirenti si siano risolti a delineare per il 25enne un’accusa tanto pesante. Secondo le contestazioni fin qui mosse, i fatti risalgono al 27 settembre scorso. In quella occasione il ragazzo avrebbe costretto la giovane studentessa a subire atti sessuali. Il tutto è stato collocato nell’ambito di un autobus di linea che nella tarda mattinata di quel giorno stava portando la ragazza a casa. Lui le si sarebbe seduto accanto iniziando con il baciarla e palpeggiarla per poi alzare via via il tiro delle sue mire sessuali.

Il sospettato era già a conoscenza delle indagini a suo carico. Mercoledì sera infatti i militari, su delega della procura, erano arrivati al centro che lo ospita per cercare materiale utile alle indagini. E una volta qui, avevano sequestrato sia il cellulare del 25enne che i suoi abiti: nel primo caso evidentemente per cercare foto o video di quella mattinata. Nel secondo presumibilmente per comparare i vestiti con quelli descritti dalla giovane studentessa.

Il codice penale all’articolo 609 bis (è il reato fin qui contestato al 25enne), prevede che chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringa qualcuno a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

a.col.