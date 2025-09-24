"Abusata dal sarto", tante contraddizioni

Durante l’udienza preliminare di ieri ha ripercorso i momenti di quanto le sarebbe accaduto il 23 maggio 2024, all’interno di una sartoria di Fusignano, tra diverse contraddizioni. Una vicenda che vede due versioni molto diverse: quella della donna, una 27enne di origine straniera secondo la quale il titolare della sartoria, un 56enne anche lui di origine straniera, avrebbe approfittato di lei palpeggiandola da dietro mentre si provava un vestito, e quella del sarto, che si sarebbe trovato davanti la ragazza seminuda uscita dal camerino, che gli chiedeva di tirarle su la zip. La stessa ragazza che nei giorni precedenti aveva cercato lavoro nel laboratorio.

Ieri in tribunale, incalzata dalle domande, davanti al gup Janos Barlotti e al pm Stefano Stargiotti, la 27enne ha confermato quanto denunciato, dopo che l’imputato – attraverso i suoi avvocati Matteo Olivieri ed Elena Fenati – aveva chiesto di essere giudicato per rito abbreviato condizionato dall’audizione della ragazza. Tra diverse contraddizioni e "non ricordo", la giovane ha parlato di quel 23 maggio dello scorso anno. Ha ribadito quanto accaduto dopo la presunta violenza quando era andata a casa scossa e aveva tracannato alcuni bicchieri di vino: ma ciò aveva finito con il peggiorare la sua situazione psicologica spingendola a sfogarsi sui mobili di casa. Un gran trambusto che aveva portato una vicina ad affacciarsi per chiederle se avesse bisogno. Vicina che era stata poi allontanata in malomodo. Poco dopo era giunta la Polizia locale che era rimasta lì una ventina di minuti fino alla riconquistata calma: agli agenti la giovane aveva giustificato il suo stato per via di pregresse molestie subite sul lavoro senza dire nulla su quanto accaduto in sartoria. La sera stessa era però andata dalla madre e le aveva raccontato tutto.

Sul particolare, raccontato dal 56enne, che la giovane sarebbe andata a ritirare il vestito la sera dello stesso giorno, la 27enne ha affermato di non ricordarsi ma di non escluderlo.

La giovane ha affermato poi di essere in cura psichiatrica e sulle sue abitudini ha ammesso di andare a fare colazione nel bar della nuora del sarto perché, a suo dire, sarebbe l’unico bar nella piazza di Fusignano.

L’udienza preliminare è stata rinviata a inizio dicembre per la discussione e la decisione del giudice.

