Abusi edilizi al camping A processo il titolare del Classe Village "Mancavano i permessi"

Una struttura in legno adibita a punto vendita di oggettistica e souvenir, una tettoia come prolungamento del bar e una casetta nella zona ‘naturista’. Manufatti realizzati senza permesso in un’area tutelata e di interesse pubblico tra la fine dell’estate 2019 e l’inizio della stagione 2020, che sono costati il processo a Roberto Giampreti, titolare del camping Classe Village di Lido di Dante. L’imprenditore, tutelato dall’avvocato Roberto Pezzi, è accusato di aver violato il Testo unico sull’Edilizia e il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

E ieri in tribunale a Ravenna, davanti al giudice Tommaso Paone e al vice procuratore onorario Marianna Piccoli, l’ispettore dell’Ufficio Edilizia della Polizia locale di Ravenna, ha raccontato dei due sopralluoghi del 26 settembre e dell’8 ottobre 2020. Sopralluoghi effettuati dopo le segnalazioni di un ex cliente stagionale del camping che, come ha spiegato incalzata dalle domande del Vpo, "conosceva bene Giampreti con cui aveva avuto un diverbio di natura economica perché era stato aumentato il prezzo". Fatto sta che i vigili durante il primo sopralluogo hanno effettivamente riscontrato abusi edilizi che, come ha spiegato l’ispettore, facevano riferimento a un "manufatto in legno, adibito a punto vendita, in adiacenza al ristorante, di 4 metri per 10 e altezze variabili tra 2,28 e 3 metri" e a "una tettoia in legno in area ‘naturista’, ricoperta di guaina ardesiata, di dimensioni 6,95 metri per 8,98 e altezze variabili tra 2,50 e 3,40 metri, utilizzata come ampliamento del bar". Nel secondo sopralluogo i vigili hanno poi trovato un terzo manufatto abusivo: "una casetta in legno in area ‘naturista’ dove da un lato era stata messa una roulotte perché doveva sembrare un manufatto per roulotte e in realtà era una casetta vera e propria con sei vani, di dimensioni 5 metri per 7 e altezze variabili da 2,20 2,30 metri". Come testimone dell’accusa ha parlato anche l’ex cliente stagionale che ha trascorso otto anni al camping Classe Village e che poi ha fatto denuncia alla Polizia locale per quei manufatti del campeggio che, come ha spiegato, "apparivano come funghi mentre noi liberi cittadini dobbiamo avere tutte le autorizzazioni". Non ha poi negato i "rapporti pessimi con Giampreti".

Durante l’udienza è stata poi la volta dei testimoni della difesa con l’architetto che è "stata contattata da Giampreti nel 2021 per problematiche a Lido di Dante nel campeggio Classe, per sistemare gli illeciti riscontrati durante due sopralluoghi effettuati nel 2020 dagli agenti dell’Ufficio Edilizia della Polizia locale". L’architetto ha poi parlato delle "problematiche riscontrate alla tettoia aderente al ristorante, edificio vincolato: tettoia che poi è stata rimossa". Anche il negozio "è stato rimosso nel 2021". Quanto alla "casa mobile" l’architetto ha affermato che non saprebbe dire "se è inerente a cose che sto seguendo io" e comunque "sulla base di una legge regionale nei campeggi è possibile che sia presente una casa mobile purché abbia tre requisiti: mobilità, deve essere trasportabile e deve avere una dimensione". In ogni caso il figlio di Giampreti, che lavora al camping, ha detto che "tutte le opere contestate sono state rimosse, anche la casetta mobile". A questo punto, dopo aver sentito gli ultimi testimoni, la parola passerà alle parti a fine aprile e poi al giudice per la sentenza.

Milena Montefiori