Abusi sessuali sul lavoro: "Molestata al primo giorno di contratto dal mio titolare ultraottantenne"

Il datore di lavoro l’aveva molestata sessualmente nel suo primo giorno di contratto. Ore di palpeggiamenti quando dentro al locale non c’era nessuno: lei aveva cercato di resistere salvo poi a sera rassegnare le dimissioni. Ma in quel crescendo di attenzioni non desiderate tra un cliente e l’altro, lui in quel 9 di marzo dell’anno scorso sarebbe giunto a mostrarle video hard che coinvolgevano animali. Alla fine, per convincerla a non raccontare la cosa, si era spinto a offrirle 50 euro: "Tieni questi, sono per te - le avrebbe detto - non dirlo al tuo ragazzo, non dirlo alle tue amiche".

Accuse, quelle lanciate da una giovane poco più che ventenne, costate la richiesta di rinvio a giudizio a un ultra-ottantenne titolare di un pubblico esercizio ravennate. L’uomo, difeso dall’avvocato Saverio Caruccio, deve rispondere di violenza sessuale continuata e con abuso di autorità. Nella prima udienza preliminare di ieri mattina davanti al gup Andrea Galanti e al pm Francesco Coco, la ragazza si è costituita parte civile con l’avvocato Francesco Papiani. Tutto rinviato a inizio giugno: l’imputato ha chiesto di essere giudicato per abbreviato condizionato all’audizione di due testimoni. Nel frattempo proveremo a raccontarvi cosa è emerso nel corso delle verifiche della polizia coordinate dal pm Francesca Buganè Pedretti.

La ragazza si era presentata in questura tre giorni dopo i fatti spiegando di essere stata assunta con contratto part time l’8 marzo e che nei giorni precedenti non era accaduto nulla di insolito. Ma in quel 9 di marzo, un sabato, il datore di lavoro aveva cominciato a importunarla verso le 12 con palpeggiamenti mirati nonostante lei lo avesse sempre allontanato. "Vieni qua", le diceva, "perché non ti piace?". E ancora: "Ho bisogno di te, se mi tratti bene ti faccio diventare qualcuno". A nulla valeva il fatto che lei gli ricordasse di essere lì "solo per lavorare. Così fino alle 15: poi l’arrivo di alcuni clienti, aveva interrotto l’azione. Che comunque era proseguita, anche se a ritmi meno cadenzati, fino alle 16.

Alla fine, dopo averle mostrato con il telefonino video hard di donne con animali, si sarebbe raccomandato di non dire nulla. Lei però quella stessa giornata aveva scritto a una familiare di lui "per dirti che oggi era il mio ultimo giorno di lavoro perché purtroppo sono successe cose spiacevoli". Ovvero "(...) ha avuto comportamenti fuori luogo nei mie confronti, ne parleremo meglio di persona". Sulla base anche delle verifiche dell’apposita sezione della squadra Mobile, a settembre il gip Janos Barlotti aveva emesso per l’uomo il divieto sia di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla ex dipendente che di comunicare con lei. Quindi il 5 novembre la giovane era stata sentita in incidente probatorio: e qui, tra le lacrime, aveva confermato tutte le accuse. Prima del contratto - aveva spiegato - era stata presa in prova per una settimana: "Andava tutto bene". Poi quel giorno lui avrebbe iniziato a chiamarla in disparte accampando scuse di lavoro: "Non mi toccare, ho un fidanzato. Io sono qui per lavorare, non a fare quello che piacerebbe a te, ma lavorare", aveva detto lei. Ma lui aveva tirato diritto mostrandole anche quel video con animali. Lei alla fine si era confidata con il fidanzato, con alcuni familiari e amiche. C’era pure stato un acceso confronto tra il ragazzo e l’imputato: tutto registrato dal primo con il cellulare e finito in mano agli inquirenti.

A suo tempo davanti al gip l’ultraottantenne aveva specificato che non avrebbe voluto assumere quella giovane la quale aveva a suo dire peraltro chiesto soldi in anticipo: vedi i 50 euro che lui le aveva dato. In quanto ai lamentati abusi, l’uomo aveva negato ("non mi interessa proprio alla mia età, non è assolutamente vero". Al massimo aveva collocato i contatti in un’azione occasionale legata agli spazi angusti e alla frenesia di lavoro. Spiegazioni che finora non sembrano avere convinto i magistrati

Andrea Colombari