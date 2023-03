Abusi sessuali sulla figlia minore Il padre patteggia un anno e due mesi

Ha patteggiato ieri mattina davanti al gup Corrado Schiaretti un anno e due mesi di reclusione, con pena sospesa, il padre accusato di avere compiuto alcuni abusi sessuali sulla figlia minorenne. All’uomo è stata riconosciuta la cosiddetta ipotesi lieve, frutto probabilmente del fatto che la minore avesse in larga parte ritrattato le sue accuse sostenendo di essere stata succube dei cattivi consigli dispensati da un amico di famiglia di tanti anni più grande di lei e per un certo periodo diventato suo amico intimo oltre che confidente. Quest’ultimo risulta tuttora indagato a Bologna per cessione di droga alla ragazzina e per detezione di materiale pedopornografico. Secondo quanto contestato in prima battuta, il padre avrebbe abusato della figlia per cinque anni e da quando lei ne aveva 11. A fare aprire le indagini, dopo essersi rivolti a un investigatore privato, erano stati gli stessi genitori della minore in seguito al ritrovamento sul suo cellulare di video ambigui relativi a quell’amico di famiglia di mezza età. L’apposita sezione della squadra Mobile aveva poi sequestrato cellulari e computer. Durante un’audizione, la minore aveva raccontato dei presunti abusi subiti dal padre, alimentando il conseguente fascicolo aperto dal pm Angela Scorza.

Secondo le verifiche della polizia, le maggiori sorprese investigative erano arrivate dagli accertamenti sull’amico di famiglia: era emerso che l’uomo aveva avvicinato la ragazzina all’alcol; che le faceva usare cocaina per infonderle coraggio e che nel dicembre 2021 – quando lei si trovava in questura per raccontare del padre –, lui era fuori ad aspettarla: a un certo punto si era addirittura avvicinato allo sportello di un ufficio specificando che voleva chiedere l’affidamento della minore dato che lei in quel momento stava denunciando i genitori. Dalle chat, erano emersi particolari singolari: l’uomo avrebbe creato un finto profilo con l’identità di un ragazzo milanese attraverso il quale scambiare foto anche in chat a tre con la minore (dove cioè lui aveva due identità). Era inoltre riuscito a creare il profilo di una ragazza migliore amica del ragazzo di Milano attraverso cui organizzare chat a quattro, ma con tre identità era sempre lui.