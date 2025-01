Abusi sulle pazienti: "È capace di intendere"

È stato ritenuto capace di intendere e di volere l’infermiere accusato di abusi sessuali su alcune pazienti della clinica Villa Azzurra di Riolo Terme. La perizia, disposta dal giudice Janos Barlotti e svolta da due esperti, con il contributo dei consulenti di parte, ha stabilito che l’uomo, pur presentando una struttura di personalità caratterizzata da immaturità psico-affettiva e tratti borderline, non era, né al momento dei fatti né attualmente, incapace di intendere e volere, nemmeno parzialmente. Esclusa anche la pericolosità sociale.

L’udienza si è svolta con rito abbreviato, durante il quale il giudice aveva richiesto una valutazione peritale per accertare se l’imputato fosse affetto da patologie psichiatriche che potessero compromettere la sua capacità di giudizio o aumentare il rischio di recidiva. L’esito della perizia, conclusa in 60 giorni, ha confermato la capacità dell’imputato di comprendere il disvalore delle proprie azioni, per questo sarà sottoposto al processo.

Le accuse risalgono a un periodo compreso tra novembre 2022 e gennaio 2023, quando secondo la procura l’infermiere, durante i turni notturni, avrebbe abusato di alcune pazienti, tutte poco più che ventenni. Di queste, due con coercizione e due sfruttando la loro condizione e il suo ruolo professionale all’interno della clinica psichiatrica accreditata con il servizio sanitario nazionale.

Due di loro si sono costituite parte civile, rappresentate dagli avvocati Maddalena Introna e Guido Bernieri, mentre una terza vittima ha scelto di non intraprendere azioni legali. Dopo un breve periodo di custodia cautelare in carcere, l’uomo – difeso dall’avvocato Rita Nanetti – era stato scarcerato dal Tribunale del Riesame e posto ai domiciliari. La clinica riolese da parte sua aveva da subito attivato un procedimento interno a carico dell’infermiere decidendo di sospenderlo dall’attività in via cautelare. Tuttavia il 31enne aveva deciso in autonomia di rassegnare le dimissioni e di intraprendere un percorso terapeutico, presumibilmente per affrontare quelle stesse problematiche personali che, per la procura, rimandano a quanto accaduto in reparto. La sentenza è attesa per aprile, quando si concluderà la discussione in aula.

l. p.