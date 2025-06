’Abyssal Creatures’ al Mar. Ecco le sculture in vetro soffiato

Fino al 13 luglio, il MAR – Museo d’Arte della Città, ospita, nella Arts & New Media Room, ‘Abyssal Creatures’, installazione dell’artista Francesco Cavaliere che entra a far parte della collezione permanente del museo. All’inaugurazione, ieri, è intervenuta la conservatrice del museo, Giorgia Salerno, mentre Daniele Caspar di Xing, non è riuscito ad essere presente per lo sciopero generale dei mezzi di trasporto.

Il progetto, prodotto appunto da Xing con il sostegno di Italian Council (2023), si sviluppa attraverso tre sculture sonore in vetro soffiato – Sàbanas I, Aliquomàs ed Enquomanàsc – dai colori accesi e dalle forme ispirate al mondo abissale. I lavori rappresentano creature che richiamano animali e piante appunto delle profondità marine.

Un progetto che si sviluppa nell’arco di tre anni, ‘Abyssal Creatures’ è una saga fantastica che si muove tra alchimia e fantascienza, rielaborando il rapporto tra materia e natura in chiave poetica. Sono corpi che vibrano, risuonano e ‘vivono’ grazie a una composizione originale dell’artista, che si diffonde al loro interno come una linfa.

‘Abyssal Creatures’ ha viaggiato tra il 2023 e il 2025 in diverse tappe internazionali: da Porto (Serralves), Bologna (Accademia di Belle Arti), New York (ISSUE Project Room, UrbanGlass), fino a Torino (GAM e Barriera). Ora approda a Ravenna, dove l’opera entra ufficialmente nella collezione permanente del museo.

Info.: mar.ra.it, la visione dell’installazione è integrata nel biglietto del museo.