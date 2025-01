Academy, playoff ipotecati. Lugo ko, ma le basta una vittoria

La Raggisolaris Academy vince 67-58 (21-9; 36-29; 56-49) il derby con gli Aviators Lugo e sale al secondo posto, mettendo più di una ipoteca sulla qualificazione alla Poule Play Off, che premierà le prime cinque al termine della stagione regolare. Ad entrambe basta una vittoria nelle restanti tre partite per centrare l’obiettivo e per raggiungere il Lusa Massa Lombarda, già qualificatasi.

Massa perde in casa di Bertinoro 73-80 (18-12; 36-27; 59-46), ma questo ko non cambia la classifica, perché vincendo giovedì il recupero casalingo con l’International Imola, ultima della classe, conquisterebbe matematicamente il primo posto. Per uno scherzo del calendario, Massa e Imola si affronteranno nuovamente lunedì al PalaRuggi nel posticipo della nona giornata di ritorno. Faenza e Lugo giocheranno invece sabato: l’Academy alle 18.30 sul campo dei Tigers Villanova e Lugo in casa con il Tiberius Rimini alle 19.

Il tabellino di Lugo: Laslau ne, Cortecchia ne, Mazzotti 11, Baroncini L. 9, Fussi 13, Creta 6, Canzonieri 9, Caramella, Belmonte, Arosti 9, Ravaioli R. 1, Pasquali ne. All.: Baroncini F.

Il tabellino di Faenza: Garavini 11, Merendi, Dellachiesa 10, Sirri 8, Ravaioli M. 1, Grillini ne, Gorgati 8, Naldini 9, Camparevic 8, Marras ne, Lazzari 12, Bendandi ne. All.: Monteventi

Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 3, Colombo 13, Spinosa 1, Dalla Malva 2, Caroli 10, Flan 23, Rivola, Fabiani 8, Gorini 7, Ciadini 6. All. Solaroli.

Classifica (tra parentesi le gare giocate): Massa Lombarda (17) 28; Lugo (17), Raggisolaris Academy (17) e Bertinoro (18) 22; Tiberius Rimini (17) e Tigers Villanova (17) 18; Aics Forlì (17) 16; Riccione (17) e Basket 2005 Cesena (17) 14; Castel San Pietro (17) 8; International Imola (17) 6.