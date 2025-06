Accademia. Bizantina Camp. Si inizia il 21

Torna per la 12esima volta tra le mura dell’albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo l’Accademia Bizantina Camp, in calendario dal 21 giugno al 20 luglio. Il campus estivo di alta formazione musicale e teatrale si conferma come uno degli appuntamenti educativi e culturali più attesi dell’estate. Pensato per ragazzi dagli 8 ai 16 anni, il Camp offre un’esperienza completa e immersiva, strutturata in tre turni settimanali (con formula residenziale o non-residenziale). I primi due turni hanno già raggiunto il numero massimo di iscritti, mentre è ancora possibile iscriversi al terzo turno, dal 13 al 20 luglio. "Siamo felici – afferma l’assessora alla Cultura, Caterina Corzani – che continui questa bella collaborazione con Accademia Bizantina in un luogo così rappresentativo per la nostra comunità". Parteciperanno al Camp 96 giovani musicisti provenienti da Italia, Francia e Spagna, segno dell’attrattività crescente di un progetto che coniuga serietà formativa e passione artistica. In otto giorni intensi, i ragazzi prepareranno uno spettacolo musicale ispirato a un’opera della tradizione classica o barocca, il cui tema verrà svelato solo all’inizio di ciascun turno.

Attraverso lo studio individuale dello strumento, le prove orchestrali, il teatro, i laboratori artistici e le attività di movimento, i partecipanti vivranno un percorso collettivo che culminerà nello spettacolo finale, aperto al pubblico. "Una formula che attrae i ragazzi – spiega Alice Bisanti, direttrice artistica del Camp e docente di Accademia Bizantina – tanto che molti di loro, una volta raggiunti i 16 anni, limite per la partecipazione, rimangono come aiutanti". Le materie proposte comprendono lezioni individuali di strumento, musica d’insieme (musica da camera e orchestra), teatro, atelier d’arte, danze antiche e studio personale. Il programma include momenti di socialità: due concerti serali, due feste e un’uscita collettiva. Le attività si svolgono all’ex convento San Francesco. I partecipanti in formula residenziale alloggiano nell’albergo, che occupa una parte del complesso. L’iniziativa è promossa con il Comune, il sostegno del Lions club Bagnacavallo e il contributo di Cofra-Conad e Natura Nuova.