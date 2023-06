Accademia di Belle Arti Alfieri nuovo presidente

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri, è il nuovo presidente dell’Accademia di Belle Arti. Entra in carica con effetto immediato per un triennio.

La nomina viene dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha scelto nel contesto di una terna proposta dal Consiglio Accademico . Alfieri, scrive il ministero "è in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali. Alla luce dell’alta qualificazione manageriale e professionale, della riconosciuta competenza artistico-culturale, e dell’esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di Istituzioni culturali, requisiti che, come rilevato dal Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna sono particolarmente attinenti alle peculiarità ed indirizzi formativi dell’Istituzione". "Sono lieto di poter accompagnare, come presidente, l’Accademia di Belle Arti di Ravenna – commenta Alfieri - nella nuova fase di vita quale istituzione pubblica statale che nel 2024 raggiungerà il traguardo dei 100 anni della propria Scuola di Mosaico, in una città in cui assume sempre più rilevanza l’aspetto culturale, in vista delle celebrazioni nei prossimi anni dei 1500 anni della morte di Teodorico e della Ravenna imperiale della quale sono componente essenziale i nostri mosaici. La statizzazione dell’accademia storica ravennate è un grande risultato per la nostra città ed essere il primo Presidente dell’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna mi riempie di orgoglio".

La direttrice dell’Accademia Paola Babini, oltre ad esprimere "profondo apprezzamento "per la nomina ringrazia Ernesto Giuseppe Alfieri "per la disponibilità alla candidatura come presidente dell’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, oltre che il Consiglio Accademico che ha approvato all’unanimità la proposta di candidature d’alto profilo, come richiesto dal ministero e dalla nostra Istituzione. Le peculiari caratteristiche dell’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna credo possano essere per Ernesto Giuseppe Alfieri un’esperienza interessante e auguro a lui un ottimo lavoro". l.t.