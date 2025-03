Accademia di Belle Arti, porte aperte per due giornate

Se l’università di Bologna Alma Mater Studiorum nel Campus di Ravenna registra un trend più che positivo di immatricolazioni per l’anno accademico 2024/2025, anche l’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna fa segnare un cospicuo incremento in doppia cifra.

Le ragioni, come spiegano dall’Accademia, sono molteplici e tra queste spiccano il rinnovamento delle offerte formative che comprendono quattro corsi di primo livello (triennio) in Arti Visive – Mosaico, Designo del Gioiello, Pittura e Nuove Tecnologie dell’Arte e un corso di secondo livello in Decorazione – Mosaico; le opportunità di perfezionare le conoscenze teorico-pratiche mediante workshop, convegni, mostre, concorsi dedicati, tirocini formativi e la possibilità di aderire ai progetti Erasmus+; favorire un approccio interdisciplinare e transdisciplinare.

Questo aggiornamento mira a riconoscere il valore delle nuove forme artistiche e a offrire agli studenti un percorso più aderente alle esigenze del panorama culturale contemporaneo. Per far conoscere l’Accademia sono stati organizzati degli open day. In particolare, c’è tempo fino a venerdì 7 marzo per conoscere i corsi, visitare gli ambienti e i laboratori di Aba Ravenna con l’open day 2025, evento dedicato alla presentazione dell’offerta formativa e alla scelta universitaria consapevole.

Le giornate di open si svolgono in entrambe le sedi: in quella al civico 76 di via delle Industrie (trienni primo livello in Mosaico, Pittura, Design del Gioiello e biennio secondo livello in Mosaico) e in quella di piazza Kennedy 7 presso il Polo delle Arti (triennio primo livello Arti Multimediali e Tecnologiche) nelle giornate di domani e venerdì.