Accademia e conservatorio Verdi . Polo delle arti di piazza Kennedy. Il Comune acquista la sede

I giochi son fatti: l’immobile all’angolo tra piazza Kennedy e via Garattoni che ospita le sedi in centro storico del conservatorio Giuseppe Verdi e dell’Accademia di Belle arti, diventa proprietà del Comune. È scritto a chiare lettere in una deliberazione dirigenziale pubblicata nei giorni scorsi sull’albo pretorio: il servizio Patrimonio ha approvato l’impegno di spesa pari a 2milioni e 850mila euro. È quanto verrà pagato dall’Amministrazione comunale al Monte dei Paschi di Siena, proprietario del palazzo in cui dal 1986 al 2018 ha avuto sede la banca. Tutte le pratiche formali dell’acquisto verranno chiuse tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026.

L’edificio ospita dalla fine del 2021 il polo di alta formazione artistica e musicale, una sorta di succursale in centro storico per Conservatorio e Accademia. Un progetto fortemente voluto da entrambe le istituzioni che da anni lamentavano la mancanza di spazi adeguati alle loro attività. L’edificio ha una superficie di circa 2.150 metri quadrati, di cui 860 al piano terra, 880 al primo piano e 410 al secondo, oltre a 460 metri quadrati di spazi esterni, tra cui un cortile interno su via Garattoni. All’epoca Il Comune aveva stipulato un contratto di affitto con la banca della durata di dodici anni, con un canone di circa 160.000 euro l’anno. L’acquisto però si è concluso prima della fine del periodo pattuito. Il palazzo storico ha una sala molto ampia al piano terra, dove una volta si trovavano gli sportelli aperti al pubblico e dove ora vengono organizzati anche concerti e mostre. Ai piani superiori, dove erano gli uffici, ci sono le aule didattiche di entrambi gli istituti e alcuni spazi hanno i soffitti affrescati. L’edificio ospita la segreteria unificata di Accademia e conservatorio e anche un auditorium dove è possibile provare e suonare.

Quando sono subentrati l’Accademia e il Conservatorio non è stato necessario effettuare interventi di particolare rilievo perché il Palazzo non molti anni prima era stato restaurato.

"Questo importante passo – sottolinea l’assessore alla cultura, Fabio Sbaraglia – conferma l’impegno e la volontà dell’amministrazione di continuare ad investire sull’alta formazione musicale e artistica. La sede di Piazza Kennedy, individuata di concerto con Accademia di belle arti e il Conservatorio, continuerà a garantire spazi necessari all’attività delle due istituzioni, nella consapevolezza che l’acquisizione a patrimonio pubblico può rappresentare un’occasione positiva anche per consentire nel tempo investimenti per interventi di riqualificazione e adeguamento dei locali ai fini della didattica".

L’apertura della sede in pieno centro storico – l’Accademia è in via delle Industrie mentre il Verdi in via di Roma – è stata quasi contemporanea al processo di statizzazione dei due enti che si è concluso a fine 2022.

Annamaria Corrado