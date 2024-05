"Accessi agli hotel bloccati. Il cantiere ci danneggia"

Ancora polemiche a Lido di Classe per i lavori sul lungomare in viale Caboto. Quattro albergatori sono preoccupati perché il cantiere, parte del maxi progetto del Parco marittimo e finanziato dal Pnrr, occupa completamente il viale davanti ai loro accessi, costringendo gli ospiti a giri più lunghi per arrivare in spiaggia. Nei giorni scorsi l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte è intervenuta assicurando che il cantiere verrà reso fruibile con l’inizio della stagione balneare, ma questo non ha placato i timori dei quattro hotel, che temono di perdere clientela nel caso in cui il cantiere andasse avanti anche nei mesi estivi. "Il cantiere doveva essere interrotto il 30 di aprile per riprendere a ottobre – dice Giovanni Meneghini, titolare dell’hotel Brasilia –. Ho suggerito loro di allungarsi anche a maggio, o non ce l’avrebbero fatta. I lavori si sono interrotti il 23/24 aprile per il ponte e sono ripresi solo negli ultimi giorni. Il problema è che dal 1 giugno inizia ad arrivare la clientela, composta soprattutto da anziani che restano in media diverse settimane e tornano più volte nel corso dell’estate. Alcuni di loro faticano a camminare, sono clienti fissi e contano sul fatto di poter essere a pochi passi dalla spiaggia. Se disdicessero perché manca questo fattore sarebbe un danno importante". Meneghini sostiene di aver saputo dal Comune che i lavori si fermeranno il 21 giugno: "Entro quel giorno dovrebbe arrivare il primo tratto di asfalto, ma per me non andrà così, anche se spero di sbagliarmi. A meno che non arrivino 20 operai domattina si fa fatica. E per noi è un grosso danno".