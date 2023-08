Accesso vietato per 17 persone Gli Speyer, la zona con più daspo

Quelle area della città le conoscono bene: in passato ci sono stati, e non sempre per nobili scopi, anzi. Se i loro nomi sono finiti nell’elenco di coloro che sono stati colpiti dal cosiddetto ’daspo urbano’ su proposta della polizia locale, è perché hanno messo in atto comportamenti ritenuti lesivi per il decoro di particolari luoghi della città, che possono andare da atti contrari alla pubblica decenza a violazione di ordinanze e molto altro.

Al momento i provvedimenti di divieto di accesso urbano in vigore sono 17. E non stupisce che il quartiere della città per il quale ne sono stati adottati di più sia l’isola San Giovanni, dove tra l’altro già nei prossimi giorni è prevista l’entrata in vigore per un mese di una nuova ordinanza antivetro e antialcol, secondo cui si potranno consumare alcolici solo all’interno dei bar. Nel quartiere dell’isola San Giovanni infatti, ovvero tutta l’area della stazione tra le vie Ugo Bassi, di Roma, Alberoni, Pallavicini e Maroncelli, sono 6 i daspo in vigore: non possono entrarvi una 43enne rumena, una 29enne nigeriana, un 39enne marocchino, un 31enne senegalese, un 29enne senegalese e un 36enne senegalese. Di questi i più sono senza fissa dimora.

Nella più estesa area dell’isola San Giovanni e del silenzio (che va da viale Pallavicini a via Girolamo Rossi, da via Rocca ai Fossi a viale Alberoni, comprendendo piazza del Popolo, piazza San Francesco e la zona dantesca) non possono entrare un 30enne e una 24enne, nati entrambi in Italia.

Nell’area del silenzio (tra le vie Diaz, Guaccimanni, Di Roma, Mentana e Guidone, comprendendo anche piazza del Popolo) non possono entrare un 34enne polacco, un 46enne pachistano e un 30enne russo. Di questi due vivono a Ravenna e uno a Cervia. Nell’area del silenzio e del mercato coperto, che comprende anche tutta la zona di via Costa, via Ponte Marino, via IV Novembre e piazza XX Settembre, accesso vietato per un 54enne italiano e un 47enne rumeno.

Un 24enne italiano senza fissa dimora non può invece recarsi nell’area di via Travaglini, ossia quella del Pala De André che comprende anche la zona commerciale sull’altro lato di viale Europa. Nell’area del mercato e dello stadio, tra le vie Cassino, Randi, Berlinguer e San Mama, sono in vigore due daspo per una 30enne e una 28enne, entrambe senza fissa dimora. Infine nel quartiere Poggi, tra via dei Poggi, via Destra Canale Molinetto, via Cesarea, via Romea e viale Europa, non può accedere un 47enne rumeno.