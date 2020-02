Ravenna, 8 febbraio 2020 - Era stata ribattezzata la donna Rambo, perché il 31 maggio scorso in piazza del Popolo cercò di uccidere, senza motivo, un ufficiale della guardia costiera impegnato nella prove di un picchetto. Ieri mattina la 43enne moldava Elena C. è stata assolta in quanto ritenuta incapace di intendere e di volere. Ma al tempo stesso ne è stata confermata la pericolosità sociale e in ragione di ciò sottoposta a un anno di libertà vigilata.



Questa la decisione del Gip Corrado Schiaretti, in linea con l’esito della consulenza psichiatrica del medico Roberto Zanfini che l’aveva giudicata non processabile in quanto sofferente di delirii e di manie di persecuzione, e già dall’estate scorsa ricoverata in una struttura specializzata. In pratica non si sarebbe resa conto di ciò che faceva. La Procura aveva disposto il giudizio immediato e la difesa chiesto il processo con rito abbreviato. In aula, in occasione dell’udienza di convalida del suo arresto, la 43enne anche in presenza del Pm Stefano Stargiotti e del suo difensore, avvocato Giacomo Scudellari, aveva riferito che le erano stati impiantati cinque diversi microchip nel corpo da un ex compagno a Galeata, il comune del Forlivese dove aveva vissuto prima di trasferirsi a Ravenna assieme a un’amica connazionale.

Aveva poi specificato che l’uomo aveva agito su input di Putin, di Berlusconi e della Merkel. Dispositivi che a un certo punto le avevano dato ordini precisi: e per placare quelle insistenti voci, lei doveva uccidere un maresciallo dei carabinieri. Ma dato che quando si era affacciata in piazza, peraltro in occasione delle prove per la parata della festa della Repubblica, non ne aveva incrociati, allora si era accanita contro la prima divisa che gli era capitata sotto agli occhi.



La vittima predestinata, e inconsapevole, fu il capitano di vascello Diego Tomat (video), che ha scelto di non costituirsi parte civile. L’ufficiale fu assalito con una lama di 14 centimetri e le telecamere del Comune puntate su piazza del Popolo ripresero la scena della folle aggressione. Nei filmati la si vede sbucare tra i passanti, avvicinarsi e vibrare al collo del militare della Capitaneria tre fendenti al collo. All’inizio gli altri presenti non si accorgono di nulla. Nella piazza ci sono tanti appartenenti alle forze dell’ordine impegnati nella prove del 2 giugno. Ma nessuno alza una pistola. A mostrare sangue freddo è il solo comandante della polizia municipale, Andrea Giacomini, che interrompe il dialogo con un ufficiale dei carabinieri, la sorprende di spalle, le afferra e le torce il polso con mossa da arte marziale e una volta immobilizzata e disarmata la arresta. Il tutto proprio davanti alla porta della Prefettura.

Fu un episodio eclatante, che scosse la città. Anche perché l’assalitrice in un certo senso aveva anticipato il suo piano su facebook, scrivendo ’Oggi bomba a Ravenna’ e firmandosi come ’generale russo Elena C. In passato aveva già avuto guai con la giustizia, per maltrattamenti al marito, imprenditore agricolo. Ed era stata destinataria di due Tso, i trattamenti sanitari per persone con disagio e ritenute pericolose. E già aveva subito ricoveri in psichiatria.



Ora, dopo le motivazioni della sentenza per il quale il giudice si è preso 90 giorni, la palla passerà nel campo del magistrato di sorveglianza di Bologna, che in base al giudizio di pericolosità della donna stilerà un programma di prescrizioni tese a contenerne l’indole dannosa.