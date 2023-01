"Accoltellato al parco da uno sconosciuto"

Un unico fendente menato con forza alla coscia sinistra. Questione di pochi centimetri, e l’accoltellamento verificatosi a Massa Lombarda nella notte tra sabato e domenica avrebbe potuto avere ben altro esito se il malcapitato si fosse ritrovato con l’arteria femorale recisa. Si tratta di un 31enne originario dell’America Meridionale e dimesso dal pronto soccorso di Ravenna con una prognosi iniziale di una decina di giorni. Gli inquirenti stanno cercando di fare completa luce sull’episodio che lo ha visto suo malgrado protagonista: soprattutto per mettere a fuoco il contesto nel quale il giovane è stato ferito. Secondo quanto finora emerso, l’aggressione si è verificata all’interno del parco pubblico ‘Piave’, “area verde attrezzata con giochi e strutture, ben alberata e di particolare ampiezza – come descritto sul sito del Comune massese – che comprende da un lato il centro comunale per l’infanzia e dall’altro il bocciodromo comunale. Gli orari di apertura e chiusura del cancello automatico, sono compresi tra le 7 e le 23”. E’ lì dentro, almeno secondo quanto riferito dal 31enne, che un giovane a lui sconosciuto lo ha accoltellato alla coscia per poi dileguarsi rapidamente. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono subito intervenute le pattuglie dei carabinieri della locale Stazione coadiuvate da quelle dei colleghi della caserma di Cotignola e del Radiomobile di Lugo.

I militari si sono subito sguinzagliati per le vie adiacenti al parco nel tentativo di riuscire a bloccare il sospettato e di recuperare la lama, forse gettata via dopo il ferimento. Nonostante ciò, l’accoltellatore è riuscito in prima battuta a dileguarsi anche se non è affatto escluso che, grazie alle descrizione fornita dal 31enne e alle telecamere di videosorveglianza sparse per la zona, ci possa già essere un nome sui taccuini dell’Arma. In ogni caso, dell’accaduto è stato avvisato il pm di turno Lucrezia Ciriello. Il fascicolo, presumibilmente aperto per lesioni personali aggravate e detenzione abusiva di arma da taglio, potrebbe naturalmente essere rubricato a tentato omicidio qualora dai referti medici dovesse emergere che il fendente ha messo in pericolo la vita del 31enne.

In quanto al movente, l’aggredito – non sposato e disoccupato -, ha collocato il tutto all’interno di una discussione innescatasi attorno alla sottrazione di un cellulare. Per Massa Lombarda si tratta del secondo episodio criminale di una certa rilevanza verificatosi in poco più di un mese: la notte del 3 dicembre scorso i carabinieri della locale Stazione avevano fermato un 68enne italiano con l’accusa di tentato omicidio aggravato per avere colpito in testa con una roncola il compagno ultra-cinquantenne all’interno del loro appartamento.

