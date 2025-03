Accoltellato in strada: no al patteggiamento

Per l’esecutore materiale dei fendenti, tutt’ora ai domiciliari, dal giudice è arrivato un no al patteggiamento già concordato con la procura. Mentre per il co-imputato, sempre rimasto a piede libero, è stato richiesto un abbreviato che verrà celebrato a metà giugno.

Un piccolo colpo di scena ha caratterizzato l’udienza preliminare di ieri mattina in tribunale a Ravenna davanti al gup Federica Lipovscek per le coltellate inferte la notte del 19 luglio dell’anno scorso fuori da un locale di Milano Marittima a un 21enne di origine magrebina residente a Cesena. Sotto accusa per tentato omicidio in concorso, oltre al 19enne raggiunto nell’immediatezza dei fatti da misura di custodia cautelare (avvocato Fabrizio Briganti), c’è anche un 20enne suo amico (avvocato Mattea Mandara).

Per il primo, il giudice non ha in buona sostanza ritenuto congruo il risarcimento connesso al patteggiamento di conseguenza rimettendo il fascicolo ad altro giudice. Intanto il 21enne si è costituito parte civile con l’avvocato Giuliano Renzi. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri della locale Compagnia coordinati dal pm Angela Scorza, il 21enne era dapprima stato invitato dal 19enne e dal 20enne a uscire dal locale dove si trovava per festeggiare un compleanno. I due probabilmente si conoscevano, almeno di vista. "Praticamente una volta uscito – aveva precisato il ferito in quel momento ancora in ospedale –, mentre stavo parlando con" il 19enne, "all’improvviso e senza alcun motivo, mi ha colpito con un colpo alla testa. Ho sentito subito un gran male: pensavo fosse un pugno, ma toccandomi la testa, ho visto che mi usciva molto sangue".

E allora "mi sono impaurito e ho iniziato a correre ma poco dopo" il 20enne "mi raggiungeva e mi colpiva con due pugni in testa tanto da sentirmi svenire. A questo punto mi accasciavo a terra anche nel tentativo di sottrarmi ai suoi colpi" ma "sopraggiungeva" il 19enne "che mi colpiva nuovamente alla spalla destra e poi continuava con altri colpi, all’impazzata".

E lì aveva realizzato che quel ragazzo "mi stava colpendo con un coltello con una lama lunga più a o meno come un palmo di mano". Sempre secondo le sue parole, mentre il 19enne "mi infliggeva i colpi col coltello, io mi sentivo trattenere alle spalle, credo" dal 20enne. Sul punto tuttavia a suo tempo il gip Andrea Galanti, che aveva emesso la custodia cautelare in carcere chiesta dalla procura, in attesa di approfondimenti aveva in prima battuta escluso un ruolo materiale nei fatti del 20enne.

Un altro giovane cesenate della comitiva del 21enne, aveva ricordato come in effetti fossero stati il 19enne e il 20enne a chiamare l’amico fuori dal locale: "Lì, reciprocamente", il 19enne "e il mio amico si sono rivolti frasi del tipo ‘che cazzo guardi...’ Mentre i due si fronteggiavano in questo modo", il 19enne, "con un colpo violento, ha fatto cadere il bicchiere che" il 21enne "recava in mano".

Subito dopo con l’altra mano "aveva sferrato un fendente all’orecchio" del 21enne. Alla fine aveva sentito il 19enne urlare al 20enne: "Scappa". Quindi i due erano "fuggiti in direzione rotonda Primo Maggio". Tra i testimoni ascoltati dagli inquirenti, figura anche una turista in vacanza sul litorale ravennate la quale quella notte aveva sentito questo dai due ragazzi in fuga: "Perché lo hai fatto?". Aveva pure notato "tre o quattro persone corrergli dietro". Infine poco dopo ecco "un ragazzo con una maglietta bianca tutta insanguinata che si accasciava a terra".