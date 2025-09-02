Accoltellato in viale delle Nazioni. Prosegue la caccia all’uomo

Sono in corso le ricerche del giovane, presumibilmente di origine nordafricana, che nella notte tra sabato e domenica in zona viale delle Nazioni ha accoltellato a una gamba un 33enne residente a Lido Adriano per poi fuggire. Tutto è accaduto attorno alle 3.45: sul posto sono intervenuti in prima battuta i carabinieri della Stazione di via Alberoni.

Gli inquirenti, oltre ad ascoltare i testimoni a partire dalla vittima, cercheranno di fare luce sull’accaduto anche attraverso l’analisi delle immagini captate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Da quelle, si spera di potere ricavare elementi utili alle indagini. In quanto al 33enne, portato in ospedale per essere medicato, è stato suturato ed è stato dimesso già nel pomeriggio di domenica (per fortuna non c’è stato bisogno di operarlo).

Su quanto accaduto, il pm di turno Lucrezia Ciriello ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate e porto abusivo di coltello: per ora contro ignoti, ma non è detto che nelle prossime ore la situazione non possa evolvere. Secondo quanto finora ricostruito, il 33enne sarebbe intervenuto a difesa di una sua amica per le attenzione non gradite da parte di un gruppo di giovani, tra cui chi ha menato il fendente. Dopo una breve discussione, ecco partire il fendente alla gamba con successiva fuga prima dell’arrivo delle pattuglie. L’episodio rivela ancora una volta la facilità con la quale alcuni gruppi di giovani ricorrono all’uso del coltello per risolvere banali discussioni in strada. Un fenomeno che ha segnato non solo questa estate, ma anche le precedenti.

Ad esempio pur in altro contesto (quello di una rapina), a metà maggio i carabinieri del Radiomobile avevano arrestato due minorenni di 17 e 15 anni - entrambi residenti a Ravenna, uno italiano e uno di origine romena - con l’accusa di avere rapinato e accoltellato un 16enne del Lughese all’interno di una discoteca di Marina di Ravenna.

A Lido Adriano a metà giugno un 23enne di origine macedone era stato raggiunto da tre fendenti menati fuori da un bar per ruggini familiari da un 52enne nato a Milano ma residente nella località rivierasca e con pregresse grane con la giustizia legate agli stupefacenti. Poche ore dopo l’uomo, accompagnato dal suo legale, era andato a costituirsi in caserma. E si arriva a metà luglio, questa volta in centro: un 17enne ravennate, nel tentativo di difendere la sorella da apprezzamenti non graditi, era staro accoltellato alla schiena da un coetaneo magrebino poi rivelatosi essere un appartenente della banda di minori tunisini che da mesi tormentava la città.

a.col.