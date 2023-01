Accoltellatori, la storia raccontata da una ’testa’

Vengono ricordati, a tanti anni di distanza, come gli accoltellatori. Furono, raccontano gli esperti, una sorta di setta. Per approfondirne la storia l’appuntamento è domani alle 18, al teatro Rasi, dove andrà in scena una puntata di ‘Storie di Ravenna’ dal titolo ’Gli accoltellatori’. Protagonista sarà, a suo modo, una delle quattro teste mummificate appartenuta ad uno dei briganti che imperversavano nella Ravenna dell’Ottocento.

Gagì (il soprannome è legato al fatto che il brigante fosse biondo di capelli) e i suoi compari - Tegna o Tigna, Cippon e Chilazzo - sono oggi di proprietà dell’Ausl Romagna e sarà la loro conservatrice, Sonia Muzzarelli, a raccontarne la vicenda salendo sul palco insieme a Claudia Bassi Angelini studiosa, Giovanni Gardini iconografo, Museo Diocesano Faenza, Alessandro Luparini storico e direttore della Fondazione Casa Oriani, Laura Orlandini storica, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e provincia. La storia della ’setta’ che negli anni Sessanta dell’Ottocento portò Ravenna alla ribalta delle cronache nazionali, quando tra le vie della città si verificò una serie di omicidi all’apparenza inspiegabili, ma legati da un’unica matrice. In una terra attraversata da accesissime passioni politiche, da una modernità piena di contrasti, il processo agli accoltellatori portò sulla scena pubblica i conflitti di un’epoca, tra sogni di rivoluzione e banditi di professione. Sono previste letture di Luigi Dadina e musiche dal vivo di Mondoriviera. ’Storie di Ravenna’ è ideato e curato da Alessandro Argnani, Luigi Dadina, Federica Ferruzzi, Giovanni Gardini, Alessandro Luparini, Roberto Magnani, Laura Orlandini, Alessandro Renda.