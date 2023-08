"Accolto con favore la decisione di radiarlo"

Lndc Animal Protection segue da mesi la vicenda giudiziaria che vede coinvolto il veterinario Mauro Guerra. Secondo l’accusa - si legge in una nota - avrebbe sottoposto diversi animali a maltrattamenti e, in alcuni casi, a eutanasia senza reali motivi sanitari. Tra i maltrattamenti contestati, ci sono interventi eseguiti senza anestesia e tagli della coda. Oltre a ciò, al veterinario sono stati contestati altri reati come la falsificazione dei libretti sanitari e la frode fiscale.

"Da quando questa triste storia è venuta a galla - prosegue la nota - Lndc Animal Protection ha chiesto immediatamente di essere ammessa come parte civile al processo chiedendo giustizia per queste povere vittime". Michele Pezone, responsabile diritti animali dell’associazione, ha sottolineato di avere appreso "con molto favore la decisione di radiazione presa dal consiglio dell’Ordine dei medici veterinari di Ravenna. Confidiamo che anche il processo penale si concluda con un provvedimento di condanna esemplare". Il presidente Piera Rosati ha infine auspicato che "il nostro Stato sanzioni ancora più severamente chi esercita la professione veterinaria e uccide gli animali invece di guarirli".